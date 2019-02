Investigan las extrañas circunstancias en las que murió Natacha Jaitt

El pasado sábado de madrugada hallaban sin vida a la modelo Natacha Jaitt , conocida en España por su participación en el reallity Gran Hermano en 2004. Esta muerte no solo ha sido muy cuestionada porque ella misma advertía meses antes de que podían matarla , si no por las incongruencias en las declaraciones de las 5 personas que estaban con ella.

Natacha Jaitt, de 42 años, fallecía la madrugada del pasado sábado en la sala de eventos Xanadú, en Villa la Ñata, Buenos Aires, donde la encontraron desnuda en una de las habitaciones del local. La argentina, que se dio a conocer en España a partir de su participación en Gran Hermano 6, advirtió hace unos meses que podían matarla por acusar en marzo, en un programa de televisión, a reconocidos periodistas y políticos de ser abusadores de menores.

Los primeros detalles de la autopsia descartan signos de violencia o defensa física, y determina la causa de la muerte como "un fallo multiorgánico agravado por una insuficiencia respiratoria". Según el portal argentino Infobae, que ha tenido acceso a los datos de la autopsia, los forenses se sorprendieron por el color blanquecino que presentaba el corazón de la modelo. Además, el análisis determinaba "una hemorragia interna de las trompas de Falopio", lo que le habría provocado un fuerte dolor.

A pesar de que sus restos mortales ya han sido inhumado en el cementerio israelita de La Tablada, en Buenos Aires, su abogado y sus familiares piden que se continúe investigando el fallecimiento ya que señalaron que existen "contradicciones" en las versiones de las cinco personas que se encontraban con ella la noche de su muerte.

Acabo de enterarme de la muerte Natacha Jaitt, tercera finalista de Gran Hermano 6. Toda mi fuerza a familiares y amigos. Y espero que se haga justicia y se esclarezcan las causas del fallecimiento. D.E.P. pic.twitter.com/cwU8gHGjPP — Hablamos de Tele (@HablamosdeTv) 23 de febrero de 2019

Han prestado declaración el propietario de la sala, Guillermo Gonzalo Rigoni (45); sus amigos Gaspar Esteban Fonolla (45) y Gustavo Andrés "Voltio" Bartolín; el productor y socio de Natacha, Raúl de Jesús Velaztiqui Duarte (47) y una joven prostituta llamada Luana Micaela M (19).

Según las declaraciones de estas cinco personas, filtradas por algunos medios locales, Natacha consumió alcohol y drogas durante lo que en principio era una reunión de trabajo. Natacha y Raúl acudían a reunirse con Rigoni para organizar unos eventos de hip hop en la sala.

Raúl Velaztiqui Duarte además ha hablado con el periodista Mauro Viale para su programa A24, explicando que él llevó a Natacha a la reunión y en un momento ella se fue con el propietario a una de las habitaciones. Al poco rato, Rigoni bajó solo y dijo que "se había quedado dormida".

Duarte se sorprendió, ya que estaban a punto de irse y ni siquiera sabía que se había ido a acostar: "Automáticamente la empiezo a llamar. Ahí dije: 'Esto es raro'. Y ahí pasó lo que pasó después. Yo soy un hombre de bien, de trabajo. No fui a una fiesta de drogas, de alcohol y prostitución (se quiebra). No la estoy pasando bien. Yo fui a una reunión de trabajo".

Por su parte, Guillermo Gonzalo Rigoni en su declaración, difundida por el portal Net, cuando estaban en su habitación él salió para buscar más champagne: "Enseguida, a pedido de Natacha, volví a bajar para buscar un champagne y cuando subí estaba desnuda tirada en mi cama y haciendo movimientos ondulantes boca abajo como frotándose los genitales de una forma claramente sexual. Yo me acerqué a ella, me acosté a su lado y, sin mediar palabra, le toqué un poco la vagina, le pedí si me la chupaba un ratito, pero ella no me contestó, se quedó quieta, con la boca abajo con la cara hacia un costado, así que pensé que se había dormido, por lo que me retiré despacito. Bajé a donde estaba el resto y les dije “se quedó dormida".

En los próximos días se conocerán los resultados de diferentes análisis para averiguar qué tipo de sustancias consumió Jaitt y cuál fue la causa de la hemorragia en las trompas de Falopio.