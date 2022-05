Javier Cámara habla de la muerte de su hermano y se defiende de los que critican su paternidad por gestación subrogada

En los planes de Javier Cámara no estaba el de ser actor, pero el azar y los caminos de la vida le terminaron llevando por este camino.

Empezó a trabajar en el año 92 y tras 30 años sumergido en este mundo, puede decir que su rostro en uno de los más reconocibles de nuestra cultura. Su participación en la serie Ay, Señor, Señor le dio las alas.

Javier Cámara en Ay señor, señor // Antena 3

El actor ha charlado con Carlos del Amor en el programa de TVE 'La matemática del espejo', donde ha hecho un repaso de los momentos más importantes de su vida. Desde el día que se marchó de su pueblo para formarse en la interpretación hasta el gran camnbio de su vida, la paternidad.

Sus inicios en el pueblo y su sexualidad

Javier Cámara nació en 1967 en el pueblo riojano de Albelda de Iregua, donde si no fuese por sus inquietudes artísticas se hubiera terminado dedicando a la agricultura.

"¡No tenía ninguna vocación! Me ahogaba en Logroño y mi profesor de Historia me aconsejó que, como iba a repetir curso, no perdiera un año y me fuera a la Escuela de Arte Dramático de Madrid, donde solo pedían 2º de BUP", contó el año pasado en una entrevista con Mujer Hoy.

La interpretación fue la excusa perfecta para abandonar aquel lugar en el que pasó una infancia difícil. Aunque no profundiza en episodios concretos de bullying, el actor sí recuerda cómo otros chavales se reían de él por jugar a la comba con las niñas. "Yo me estaba ahogando, quería irme de mi pueblo, no estar allí. No aguantaba un día más", cuenta antes de sincerarse sobre cómo empezó a darse cuenta de su sexualidad.

"Todos mis amigos me hablaban de chicas y a mí me gustaban los chicos. Entonces, cuando eres adolescente, piensas que algo está mal y fuerzas la máquina para enamorarte de las chicas", explica.

Nunca compartió con su familia estos pensamientos e inquietudes, simplemente siguió para adelante. Su mundo se abrió cuando llegó a Madrid con una maleta y una caja llena de chorizos que le había dado su madre.

La muerte de su hermano

Uno de los episodios de los que nunca había hablado hasta ahora era de la ausencia de su hermano, un hijo que sus padres tuvieron antes de que él naciese. "No lo he contado nunca porque me da un poco de pudor, pero venga, lo voy a contar. Mi hermano tenía mi mismo nombre", decía refiriéndose a este bebé, al que bautizaron con el mismo nombre antes de que falleciese.

No se imagina el dolor que pudieron sentir sus padres con una pérdida así pero lo cierto es que no tuvieron más remedio que seguir adelante. "Tú no lo sabes. Me imagino que es la perspectiva de tus padres. O sea, primero pasa por el drama terrible y luego siguen adelante como pareja", dijo

Padre de mellizos por gestación subrogada

Javier Cámara reveló ya en el año 2009 su deseo de convertirse en padre. Con total naturalidad, el actor aseguraba que entre sus fantasías estaba formar una familia. "Siempre he fantaseado con tener familia", decía.

No fue hasta ocho años después, en 2017, cuando decidió embarcarse en la gran aventura. El actor, que en aquel momento tenía 50 años, se desplazó hasta Estados Unidos para volver a España con dos mellizos, un niño y una niña que nacieron a través de un proceso de gestación subrogada. Ahora tienen cinco años.

Los nombres de los niños nunca se han publicado. Aunque esta práctica es ilegal en España, existe una vía que facilita a los padres españoles el poder viajar a países donde sí esté permitido.

El intéprete es conocedor de la polémica que despierta este método para ser padre, pero lo defiende. "No tengo ninguna cosa que ocultar. Incluso, hay algo muy bello en todo esto, somos una familia de mucha gente", contó a Carlos del Amor.