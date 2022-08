Jennifer Lopez comparte una foto de su vestido de novia tras su boda con Ben Affleck

Ya hay foto oficial. Jennifer Lopez ha compartido con sus seguidores una imagen de su segunda boda con Ben Affleck. Por fin podemos ver de cerca los detalles del vestido de novia que lució en su gran día.

La foto sirve de teaser de la próxima newsletter de su web On The JLo. "Primer vistazo a mis looks de boda en OnTheJLo.com", dice el comentario que acompaña la foto y que sirve como adelanto de lo que está por llegar. Jennifer Lopez promete más fotos de su gran día.

La cantante eligió para su gran día un diseño de alta costura de la firma Ralph Lauren de cuello alto con plumas. Se ve en la imagen compartida por la novia así como el velo que cubrió su cara antes de la ceremonia y los pendientes de perlas en forma de flor.

El vestido, de corte sirena y una larga cola de volantes, quedó al descubierto el mismo sábado de la boda. Se ve en las fotos que se filtraron de la ceremonia celebrada en The Big House, la mansión que Affleck tiene en Georgia.

El diseño tiene además unas sutiles mangas fluidas que le caían de los hombros y una espectacular apertura en la espalda. Se ve también en esas imágenes tomadas desde la distancia.