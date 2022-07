Jennifer López cumple 53 años de puro éxito

Sin duda Jennifer López ha revolucionado tanto el mundo de la música como de la actuación. La artista cuanta con multitud de proyectos notorios a lo largo de sus más de 30 años de carrera. Sin embargo, en su vida personal ha tenido algún que otro altibajo. Hacemos una revisión de todos sus éxitos

¡Quiero ser actriz!

Jennifer López nació en una familia de clase media en el barrio del Bronx de la ciudad de Nueva York. Desde pequeña soñaba con ser artista, por ello, a los cinco años empezó a cantar y a bailar.

Sus padres la animaron y la llevaron a castings, así en su último año de instituto consiguió un pequeño papel en la película My Little girl. En este filme, a Jennifer casi no salía en la pantalla y ni siquiera tuvo diálogo, pero al terminar de rodar se dio cuenta de que ella quería ser actriz.

Se inscribió un semestre en la universidad Barouch College para complacer a sus padres, sin embargo, lo abandonó para estudiar canto, baile y actuación. Sus padres no estuvieron de acuerdo con esta decisión por lo que se independizó y se mudó a Manhattan donde participó en un coro musical de Brodway.

En pocos años consiguió ser bailarina para New Kids on The Block donde participó en American Music Awards, para el programa de televisión Living In Colour y para la gira de Janet Jasckon en 1993.

Finalmente, su oportunidad para lanzar su carrera como actriz llegó con Nurses on the line: Crash of Flight 7(1993) que fue lanzada en DVD, después consiguió su primer papel en el cine en My Family de Gregory Nava en 1995, por el que la artista recibió el premio Independent Spirit Award como mejor actriz de reparto.

Batiendo Records

En marzo de 1997, protagonizó la película que la llevaría a lo más alto, Selena. Con este papel, Jennifer López obtuvo su primera nominación a los Globos de Oro. Además, se convirtió en la primera actriz latina en ganar un millón de dólares por una película en Hollywood.

Poco después, en 1999 lanzó su primer álbum On the 6 que se situó entre los 10 primeros puestos del Hot Billboard 100 y teniendo varias canciones número uno en las listas.

Dos años después, lanzaría su segundo álbum titulado JLo. A su vez, protagonizó la película Planes de boda, su primera comedia romántica. En ese año bate otro récord, fue la primera artista en colocar un disco número uno en ventas, al tiempo que una película protagonizada por ella conseguía lo mismo en una misma semana.Gracias a Planes de boda, por la que cobró 12 millones de dólares, se convirtió en una de las 10 mujeres mejor pagadas de Hollywood.

Tras estos, llegarían muchos más éxitos tanto en el cine por ejemplo Qué esperar cuando estás esperando (2012) o Estafadoras de Wall Street (2019) como en la música con discos como This is me…Then (2002) o Love? (2011)

Los cuatro maridos de JLo

La vida privada de Jennifer López siempre ha atraído la atención de los medios, a pesar de que la actriz es bastante abierta respecto a su intimidad.

Su primer casamiento se produjo cuando ella era muy joven y duró apenas un año. La artista aseguró en su libro que su exmarido Ojani Noa la violaba, lo que llevó a ambos a juicio en el que Jennifer López salió recompensada.

Poco después comenzó a salir con el productor y rapero Sean Comb. Tras una relación de dos años y debido a verse involucrados en un tiroteo, la pareja rompió. Poco tiempo después, Jennifer anunciaba su boda con Cris Judd, uno de sus bailarines, sin embargo, unos meses después estaban divorciados.

Poco después de su segundo divorcio, se compromete por primera vez con Ben Affleck, sin embargo, la boda será cancelada dos días antes debido a una supuesta infidelidad del actor.

En 2004, Jennifer se casó en secreto con Mark Anthony con el que cuatro años después tendrá a sus dos hijos mellizos Maximilian David y Emme Maribel. En julio de 2011, la pareja anuncia su divorcio.

Sobre sus hijos, la artista ha mencionado en varias ocasiones que ellos “cambiaron su vida” y que “sabía que tenía que ser mejor por ellos”.

A finales de 2020, tras una relación con el bailarín Casper Smart y con el exbeisbolista Alex Rodríguez, la cantante retoma su relación con Ben Affleck. La actriz aseguraba: “Ahora somos mayores, somos más inteligentes, tenemos más experiencia y estamos en diferentes lugares de nuestras vidas”. Estos contrajeron matrimonio recientemente en Las Vegas.

Una mujer de negocios

A lo largo de los años, Jennifer López se ha embarcado en numerosos proyectos empresariales exitosos, por ejemplo, su propia línea de perfumes o sus marcas de ropa.

Sin embargo, el proyecto que menos se conoce de la artista es que es la cofundadora de la productora Nuyorican junto a su manager Benny Medina. La propia actriz ha protagonizado numerosas producciones de esta empresa como El plan B, Cásate conmigo o Estafadoras de Wall Street.

Propició la creación de Google Imágenes

Pocos recuerdan que Jennifer López propició la aparición de Google Imágenes y es que, en el año 2000, Google no era como lo conocemos ahora. Tan solo era un buscador por palabras que ofrecía un breve texto y una serie de links.

Fue en ese año cuando la artista apareció en la gala de los premios Grammy con un vestido verde de Versace. Esta aparición acaparó las miradas, convirtiéndose en la búsqueda más popular del momento en internet y así impulsó el nacimiento de Google Imágenes.

Este famoso vestido estuvo expuesto en el Museo Grammy en Los Ángeles durante muchos años, hasta que la artista lo reclamó para sí misma. Es, la cantante lo ha vuelto a usar en un desfile de Versace en 2019.