Jennifer Lopez muestra su lado más sexy para la revista 'Complex'

Mientras se acaba de estrenar The Boy Next Door, película donde Jennifer Lopez tiene una tormentosa relación con un estudiante después de fracasar en su matrimonio; la cantante aprovecha para protagonizar también la portada de la revista Complex demostrando que los años no pasan para ella.

A sus 45 años Jennifer Lopez aparece espectacular en una serie de fotografías tomadas por Steve Gomillion en la propia casa de la cantante en Los Ángeles. En la entrevista explica que quiere seguir siendo sexy aunque sea mamá pero que intenta que sus hijos no se avergüencen de lo que hace, en especial de sus tórridos videoclips: "La verdad es que no quiero hacer nada de lo que ellos se avergüencen a la larga. Pero al final del día, a ellos les importa más que yo esté aquí, cuidándolos, a que esté en un video sexy".

También habla del polémico vídeo de Booty con Iggy Azalea y el por qué aparece de una forma tan sexy junto a la rapera: "Estoy al lado de una chica que tiene 24 años y yo estoy en mis cuarentas y no hay diferencia. Las mujeres necesitan ver eso y sentir eso".