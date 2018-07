Jimmy Fallon canta 'We are the champions' junto a Christina Aguilera, Ariana Grande, One Direction y más

El actor y conductor de late shows americano ha reunido a estrellas de la música para versionar a capella la canción We are the champions de la banda Queen.

One Direction, Christina Aguilera, Sam Smith, Ariana Grande y otros artistas en el clip de Jimmy Fallon / europafm.com

En honor al épico evento de la Super Bowl que se llevó a cabo el pasado domingo en la Universidad de Phoenix, donde los Patriots vencieron a los Seahawks, el presentador Jimmy Fallon hizo un homenaje a los ganadores y reunió a estrellas de la música actual para cantar a capella el himno We are the champions del ya desaparecido grupo británico Queen.

La canción fue entonada por artistas de la talla de Carrie Underwood, Sam Smith, Ariana Grande, Meghan Trainor, One Direction, Blake Shelton, Usher y Christina Aguilera junto a la banda que acompaña a Jimmy Fallon en todos sus shows, The Roots.

En el clip de la canción, el segundo de este estilo para el presentador después de versionar We can't stop de Miley Cyrus en 2013, aparecen todos los cantantes junto a The Roots y el mismo Fallon.