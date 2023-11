José María, el hermano de Bisbal, en silla de ruedas tras sufrir una lesión medular

José María Bisbal Ferre ha vuelto a nacer a sus 44 años.

El hermano de David Bisbal ha compartido cómo es su nueva vida tras sufrir una lesión medular el pasado mes de abril, cuando saltaban todas las alarmas por su desaparición.

Pocas horas después de que la familia denunciase los hechos, la Guardia Civil lo encontraba con vida en Roquetas de Mar (Almería) tras ponerse en marcha un amplio dispositivo de búsqueda. El que fuera road mánager del cantante es un gran aficionado a la pesca submarina y esto hizo que no se descartase ninguna hipótesis, aunque tras su hallazgo no se dieron detalles de las circunstancias del suceso.

El que sí se pronunció fue el artista, que agradecía a los servicios de emergencia su rápida respuesta. "Quiero expresar mi profundo agradecimiento a todas las personas que colaboraron en la búsqueda y localización de mi hermano Josemari, quien estuvo desaparecido por 30 horas", decía el intérprete de Bulería, que añadió que se encontraba "hospitalizado pero estable".

David Bisbal es el pequeño de tres hermanos. El mayor es José María y la mediana María del Mar.

Cinco meses después de aquel varapalo para la familia, el propio José María ha contado cómo se encuentra y cómo evoluciona tras sufrir una lesión medular que le ha dejado en silla de ruedas.

"Te enseñan a vestirte solo"

"Me han dado recientemente el alta del magnífico hospital donde he estado ingresado durante casi cinco meses por una lesión medular", dijo en una entrevista con Informalia, que acompañó la información con una imagen de él en la que aparece en una silla de ruedas, tras su paso por el Hospital de Parapléjicos de Toledo. "Voy en silla de ruedas, me han enseñado a vivir con ella, porque no se trata solo de la rehabilitación diaria de tu lesión, sino que te enseñan a vestirte solo, a pasar de la silla a la cama y viceversa, a subir y bajar de camillas, subir y bajar del coche", destaca.

Ferre asegura que ha atravesado una "depresión severa" durante este tiempo, ya que se trata de "una lesión difícil de asimilar" pero que le ha enseñado a vivir de otro modo. Decidió tirar para adelante y ahora celebra que ya es una persona autosuficiente. "Se puede vivir así, de hecho, estoy viviendo así y soy completamente autosuficiente. No necesito ayuda de nadie", añadió.

Un duro revés que ha atravesado al lado de su esposa, Lupe, a la que se ha mostrado agradecido por su ayuda y su acompañamiento en estos difíciles momentos.