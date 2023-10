Juan José Ballesta, acusado de agresión sexual por una amiga

Juan José Ballesta, de 35 años, se enfrenta a una acusación por una presunta agresión sexual.

La denuncia la ha interpuesto una amiga de la infancia del actor y, tal y como informa el programa TardeAR, los hechos habrían ocurrido el pasado 7 de julio durante una noche de "fiesta, alcohol y drogas".

Según ha relatado la denunciante, de 47 años, Ballesta le habría realizado "distintos tocamientos" en las inmediaciones de un cajero de la localidad madrileña de Parla.

El actor, que se hizo conocido por su papen en la película El Bola cuando solo tenía 13 años, ha sido localizado pero no detenido y tendrá que personarse en el juzgado de Parla "en calidad de investigado" el próximo 7 de noviembre.

Las informaciones apuntan a que el intérprete y la denunciante se conocerían desde hace años e incluso habrían sido vecinos durante "buena parte de sus vidas".

Desaparecido de forma voluntaria en 2022

Fue en diciembre de 2022 cuando saltaban las alarmas sobre el paradero de Juan José Ballesta. El actor, en paradero desconocido, no respondía a mensajes ni llamadas de teléfono de su entorno y amigos cercanos.

Antes de esto, el actor había cesado su actividad en redes sociales después de que se viralizase un vídeo en el que aparecía destrozando el mobiliario de un hospital y amenazase a una periodista por publicar el vídeo. Se había apartado del foco mediático.

Fueron sus padres los que, al saltar a los medios la preocupación sobre su situación, corrieron a aclarar que se Ballesta se encontraba en un sitio sin cobertura "concentrado en su nuevo proyecto".

"Ser actor, la fama y el dinero no dan la felicidad"

Fue el programa Socialité el que tuvo acceso a la primera entrevista que el actor concedía desde que decidió alejarse del foco mediático. Fue para la radio escolar CEIP Luis Vives, de Parla, donde hizo unas duras reflexiones sobre el lado oscuro de la fama

"Me vino grande, no podía salir a la calle. Iba a los centros comerciales y la gente se asomaba a los pasillos a verme. La gente me perseguía, me echaba fotos sin preguntar. Era como que quería ser una persona normal y no podía serlo", confesó.

En otro momento de la charla, analizaba la parte negativa del éxito masivo, y más a una edad tan joven como la vivió él: "Ser actor, la fama y el dinero no da la felicidad. Hay que tener la cabeza muy fría, las cosas muy claras. Se te puede torcer la cosa. Es una vida muy inestable".

El actor atravesó un momento complicado en 2021, cuando se separó de la que había sido su mujer durante 15 años, Verónica Rebollo, con la que ha sido padre de su único hijo, Juanjo.