El corazón de Juan José Ballesta: la relación con su exmujer Verónica Rebollo y qué pasó con su pareja Jaqueline

Juan José Ballesta ha destacado en numerosas ocasiones por sus demostraciones de (des)amor a sus (ex)parejas.

El actor ha tenido una vida amorosa marcada por dor mujeres: Verónica Rebollo, la madre de su hijo y con la que actualmente no guarda muy buena relación, y Jaqueline, una joven que le dejó el corazón partido. Hacemos un repaso por sus relaciones.

Veronica Rebollo, la mujer de todas sus vidas

Verónica Rebollo y Juan José Ballesta estuvieron juntos 15 años. En 2007 tuvieron su primer y único hijo juntos, Juanjo (15) y se separaron en 2021.

Ballesta la calificó en varias ocasiones como "la mujer de todas sus vidas", y lo siguió manteniendo cuando vinieron los problemas por la manutención de su hijo, palabras que recoge La Vanguardia.

"Pase lo que pase, y por mucho que me intentaras hacer daño, yo soy yo y tú, la mujer de todas mis vidas, Vero. Nunca lo olvides, pase lo que pase y aunque no tengas razón, siempre estaré para ti y para los tuyos", escribió el actor después de desmentir las palabras de su ex.

La peluquera no se quedó callada y respondió a sus palabras: "No creo que decirte que pases manutención después de un año y medio separados sea hacer daño. El niño vive conmigo, pero el padre tiene obligaciones. Trabajo en dos trabajos para que llegue para la casa, luz, agua, comida, gastos de tu hijo aparte", tachando al actor de falso y de sinvergüenza.

Solo palabras buenas para Jaqueline

Corta pero intensa. La ruptura de su relación con con Jaqueline, una joven brasileña, dejó K.O. a Juan José Ballesta, y jamás tendrá una mala palabra para ella.

"Estoy triste, Jacqueline es una tía maravillosa, no tengo palabras, solo ha hecho cosas buenas por mí y por mi hijo", confesaba el actor a la revista Diez Minutos poco después de terminar su noviazgo.

"Me pilló en un punto que me acababa de embargar hacienda, que tuve un mesecito que no tuve pasta hasta que empecé con una película de Netflix y nos ha mantenido, nos ha pagado la casa, es un ángel, pero a ella no le gustaba ser pública y lo pasaba mal día tras día", ha explicado Ballesta, añadiendo que Jaqueline es muy hogareña y reservada y no le gustaba ir ni a eventos ni rodajes.

"Esa inestabilidad me la venía avisando el tiempo, pero lo entiendo y no tengo nigún pero para ella ni ella para mi tampoco pero es su vida y la decide ella", aseguró.

Además confesó haber estado en "la ciudad del amor" llorando mucho por su ruptura con ella, y que el director del rodaje tuvo que consolarle en diversas ocasiones.