Juan Magán, envuelto en la polémica por el supuesto plagio de 'Muérdeme' de María Villar

El cantante Juan Magán acaba de publicar 'International', un tema en el que colabora con CeeLo Green y Andre Truth.

Sin embargo, el lanzamiento, que debería ser un motivo de celebración, se ha visto empañado por las acusaciones de plagio por parte de algunos fans de María Villar, ex concursante de Operación Triunfo y candidata a participar en Eurovisión con 'Muérdeme'.

El tema fue compuesto por Juan Luis Suárez, David Feito, Victoria Riba, Nuria Azzouzi y Rosa Martínez; y fue RTVE quien decidió proponerla para que la cantase María con vistas al festival eurovisivo. Hasta ahí, todo bien, si no fuera porque este tema tiene ritmos muy similares a los de la nueva canción de Magán, 'International'.

"Me tenéis preocupado, no tanto a mí, pero mi equipo sí que está super, super preocupado. Me han hablado sobre una canción de María Villar, una chica que, por cierto, canta brutal. Yo no la conocía porque no veo la televisión de España, por lo que no tenía el honor de haberla escuchado", decía Magán en sus stories de Instagram, plataforma que utilizó para aclarar la polémica.

"Me gustaría hablar de la polémica porque estoy leyendo 'Juan Magán, acusado de plagio por Muérdeme'. A mí no me ha llegado citación alguna y eso no es real, no se pueden magnificar las cosas así. Es verdad que la canción se parece, pero ¿cuántas canciones no se parecen? Las casualidades existen y yo no quiero buscar culpables".

El cantante quiso recuperar de su 'archivo de Instagram' un antiguo storie, publicado en septiembre de 2018, mostrando un pequeño avance de su tema. Un fragmento que sospechosamente se parece mucho a 'Muérdeme'. Con esto, el reggaetonero insinuaba que era él quien había sido plagiado.

"Que a los fans de María no les quepa duda de que yo siento un profundo respeto por cualquier persona relacionada con el mundo de la música y nunca he necesitado plagiar ninguna canción. Gracias a dios, me va muy bien y así seguirá siendo".

"A María solo quiero mandarle un saludo y decirle que me gusta mucho su canción. Y cualquier cosa que quiera saber o si desea ponerse en contacto conmigo para aclarar las cosas, estoy dispuesto a enseñarle la canción original que hice en mayo de 2018 para que vea que no era mi intención", aseguró, finalizando: "Me pareces brutal y te deseo muchísimo éxito".