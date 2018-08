Justin Bieber le hace un regalo valorado en 5 millones de dólares a su prometida, Hailey Baldwin

No es la primera vez que el cantante malagueño "pone en su sitio" al colombiano. Hace poco más de un mes, Alejandro Sanz comentaba uno de los vídeos de Maluma en su Instagram Stories, en el que salía intentando cantar Mi Soledad Y Yo junto a Llane, de la banda Piso 21. Ahora, el zasca viene por una afirmación que no es del todo correcta, ya que Maluma asegura haber logra un hito que ya consiguió el cantante español hace muchos años.