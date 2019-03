Justin Bieber se retira de la música y sugiere que va a ser padre con una carta a sus fans

El éxito de Justin Bieber siempre se ha visto envuelto de polémica debido a los problemas del artista para sobrellevar su fama. Él mismo ha confesado que está atravesando por una depresión, motivo por el cual no había publicado nueva música.

Ni lo hará durante un tiempo. Así lo ha comunicado a través de su perfil de Instagram con una carta dirigida a sus fans donde explica que se retira de la música de forma indefinida hasta que haya resuelto sus problemas personales.

"Estuve de gira durante toda mi adolescencia y a principios de los 20 me di cuenta, como también visteis vosotros, que no estaba contento en el último tramo de mi gira y no merezco eso ni vosotros tampoco. Pagáis dinero para ver un concierto divertido, enérgico y lleno de luz y emocionalmente no pude daros eso hacia el final de mi gira", empieza su carta.

"Ahora estoy concentrado en resolver los problemas que tengo para no derrumbarme, sostener mi matrimonio y ser el padre que quiero ser", continúa dejando claro que si no está ya en camino de ser padre, lo quiere ser en un futuro próximo.

Pero para tranquilizar a sus fans, aseguró que esto no es un adiós definitivo: "La música es muy importante para mi pero nada está por delante de mi salud y mi familia. Volveré con un álbum de la hostia".