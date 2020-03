Justin Bieber y Selena Gomez no esconden su amor y se besan en mitad de la calle

La relación de Justin Bieber y Selena Gomez siempre ha sido muy misteriosa, sobre todo en esta segunda oportunidad que parece ser que se han dado. Todo apuntaba a que los jóvenes volvían a estar juntos y vivían una nueva feliz etapa, aunque muchos rumoreaban que estaban asistiendo a terapia para parejas cristianas.

Asimismo, tampoco han aparecido juntos en público, ni han confirmado su noviazgo, algo que hace sospechar si realmente ha vuelto el amor o solamente son grandes amigos. Pero los fans de ambos quieren confirmar su relación, y así lo ha hecho uno de ellos.

Un joven ha compartido en las redes sociales un curioso vídeo donde supuestamente aparece Justin Bieber y Selena Gomez besándose en Los Ángeles. Las imágenes no son muy buenas, pero han revolucionado las redes, donde los seguidores de la pareja han pedido más fotos del romántico momento.

El fan que publicó el vídeo asegura que tiene más imágenes pero que Bieber le pidió que no las publicara.

covered my friends face, but like I said u can’t see their face but it’s them okay baiii pic.twitter.com/61tdU9iu2z