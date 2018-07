Justin Timberlake celebra su 34 cumpleaños enseñando la barriguita de Jessica Biel embarazada

Ya queda menos para que Justin Timberlake y Jessica Bielse conviertan en papás. La pareja dará próximamente la bienvenida a un deseado bebé y, hasta ahora, no había una confirmación oficial del embarazo por parte de la pareja, aunque la actriz no ocultaba su barriguita.

Pero con motivo del 34 cumpleaños del cantante, él mismo ha publicado una tierna imagen en la que aparece besando la barriguita de su mujer, junto a las siguientes palabras: "Gracias a todos por vuestros deseos de cumpleaños. Este año voy a recibir el mejor regalo de cumpleaños que podría tener. No puedo esperar".

También ha hecho evidente el desconocimiento del sexo del bebé, ya que, al parecer, ni ellos mismo lo saben, con los hashtag: “#BoyorGirl” (chico o chica), #YouNeverKhow” (nunca se sabe), y “#WeDontEvenKnow” (ni nosotros lo sabemos).

