Las referencias de Aitana a Sebastián Yatra en el videoclip de '6 de febrero'

PARA SU EX

♬♪ Fue un invierno en el que fuimos dos | Es más frío cuando no estás tú | Hoy ya no puedo escuchar tu voz | Otra vez sola en mi cuarto azul ♫♪

Con esta estrofa arranca Aitana la canción 6 de febrero, su nuevo lanzamiento que parece escrito paraSebastián Yatra, el cantante colombiano con el que tuvo una relación en dos tiempos y cuya segunda parte se fraguó en Akureyri, la ciudad islandesa que da título a su tercera colaboración y donde grabaron el videoclip al que evoca en este tema.

El vídeo de la esperada canción de la catalana es una sucesión de referencias al que grabó con su ex en Islandia y su letra no se queda atrás. De manera sutil y muy elegante, Aitana también lanza mensajes a Yatra en esta canción y así lo han visto sus fans, que no han dejado pasar por alto esta frase.

Aitana parece reprochar a Sebastián Yatra que la utilizó para olvidar a su ex, un reproche que ya le había hecho Tini Stoessel, con la que mantuvo un romance de un año, en la canción Te Pido.

Los parecidos de '6 de febrero' y 'Akureyri'

Aitana se refiere sutilmente a Yatra en la letra de la canción y hace claras referencias a Akureyri en su videoclip. Hay planos que son prácticamente iguales salvo porque un trabajo se hizo en Islandia y el otro en la República Dominicana.

... o porque en el videoclip de su canción con Yatra celebra el amor y en el nuevo vídeo hace una oda a la amistad.

Aitana viaje con sus amigas en el coche con el que recorre Islandia con Yatra en Akureyri, un ISAM 513.

Por no hablar de este plano en el interior del coche. ¿Es una referencia a Aitana a Akureyri y Yatra? Aitana no ha dicho nada pero los planos de su nuevo trabajo parecen hablar por ella.