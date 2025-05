Por qué Blake Lively no ha ido a la Met Gala: el motivo de su ausencia

La Met Gala 2025 volvió a reunir este lunes por la noche a lo más destacado del mundo de la moda, la música y el espectáculo, pero una figura clave volvió a estar ausente... Por tercer año consecutivo.

Blake Lively, que durante años fue la reina de la alfombra roja del Museo Metropolitano de Nueva York, no ha pisado la escalinata que la coronó como una de las actrices más influyentes del mundo de la moda.

¿Por qué Blake Lively ha vuelto a fallar en la Met Gala?

La actriz lleva una temporada enfocada en varios frentes profesionales. En primer lugar, está la implicación en la promoción de Another Simple Favor, su última película, que ha exigido su presencia en multitud de actos y presentaciones internacionales.

Sin embargo, más que un problema de agenda, el motivo de su ausencia para estar relacionado con la polémica de las tensiones surgidas durante el rodaje de It Ends With Us, donde comparte protagonismo con Justin Baldoni.

Las acusaciones cruzadas entre los actores se resolverán en los tribunales a lo largo de 2026, ya que ambos se han denunciado mutuamente. Por un lado, Lively denuncia comportamientos inapropiados y un entorno laboral hostil; por otro, Baldoni acusa a la intérprete de difamación y daños a su imagen.

Así, hasta que las tensiones no se aflojen y la justicia dicte sentencia, el distanciamiento de Blake Lively del ojo público es una realidad.

La reina de la escalinata del MET

Desde su debut en la Met Gala en 2008, Blake Lively se ha convertido en una de las figuras más esperadas cada año por sus acertadas elecciones de vestuario. Ha trabajado mano a mano con casas de moda como Versace y Gucci, sorprendiendo siempre con piezas hechas a medida que han combinado dramatismo, sofisticación y referencias culturales.

Blake Lively en la gala MET 2018 | Getty

Su última aparición en 2022 no solo fue especial por su look, sino también porque ejerció como coanfitriona de la gala.

Ese año llevó un vestido transformable que cambió de color en plena alfombra roja, inspirado en monumentos neoyorquinos como la Estatua de la Libertad.