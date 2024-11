Karol G cambia la letra de '+57' tras la acusación de "sexualización a menores" en la canción

En estos últimos días, todos los focos han estado puestos en '+57', la canción de la que Karol G forma parte como cabeza de cartel acompañada de otros artistas del reguetón como Feid, DFZM, Ovy On The Drums, J Balvin, Maluma, Ryan Castro y Blessd. Un lanzamiento con el que alguna forma lanzaba un guiño a Colombia, siendo el título de la canción el prefijo telefónico del país latino.

El origen de la polémica viene dada a través de la crítica de la canción por parte la revista Rolling Stone, el que inciden que "el aspecto más preocupante de +57 es, como suele ocurrir en estos casos, su letra". En su artículo, asegura que "es gravísimo que, a estas alturas de la conversación sobre la narcocultura y la cultura de la violación, se sigan tocando libremente temas como la sexualización a menores en las canciones".

El cambio en el polémico verso

Todo ello viene con motivo de uno de los versos de la canción en que dice: "Una mamacita desde los fourteen/Entra en la disco y se le siente el ki/ ammi, estos shots yo me los doy por ti", tal y como comenta el medio.

Ahora, la canción ha sufrido cambios en este primer verso, en el que sustituyen fourteen (catorce años) por eighteen (dieciocho años). De momento, esta variación en la letra ya se puede apreciar en plataformas como Spotify y YouTube.

Tal y como detalla El País, la canción se irá actualizando de forma gradual en otras plataformas, aunque hay quienes han dudado sobre la autenticidad del cambio, ya que hay quienes no puede acceder a esta nueva versión.

La respuesta en Karol G en redes

Frente a las críticas recibidas, la artista de TQG se ha pronunciado respecto a la polémica que ha causado la canción.

"En este caso, desafortunadamente, se sacó de contexto la letra de una canción con la que buscaba celebrar la unión entre los artistas y poner a bailar a mi gente... Ninguna de las cosas dichas en la canción tienen la dirección que le han dado, ni se dijo desde esa perspectiva, pero escucho, me hago responsable y me doy cuenta de que todavía tengo mucho por aprender. Me siento muy afectada y me disculpo de corazón", ha expresado en sus stories de Instagram.

Un mensaje que también fue compartido en esta red social por DFZM, Feid, J Balvin y Ovy On The Drums.