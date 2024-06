Karol G no quiere desvelar qué perfume utiliza, pero sus fans lo descubren

Karol G es uno de los nombres más mencionados en la industria musical actual. La artista colombiana está haciendo historia con su último disco, Mañana será bonito, posicionado como el primer trabajo de una artista femenina en español en conseguir el número uno en la lista Billboard 200.

A día de hoy, el álbum sigue dándole alegrías a la cantante a través de su gira internacional Mañana Será Bonito World Tour, con el que llegará a España los días 20, 21, 22 y 23 de julio. Durante estas cuatro fechas, Karol G interpretará sus mayores éxitos ante el público español en el Santiago Bernabéu de Madrid.

Pero antes de que llegue ese momento, Vogue España ha querido entrevistar a la artista para conocer mejor a una de las figuras más destacadas del momento.

Karol G en un concierto en Londres | GTRES

Su perfume, el mayor secreto del bolso de Karol G

Durante la entrevista, Vogue España quiso descubrir qué cosas guarda la artista en su bolso. Entre otros objetos más cotidianos, llama la atención que Karol G guarde siempre consigo un bote de tabasco, una cámara con la que graba vídeos personales o una manta infantil. Pero los fans de la colombiana se han fijado, sobre todo, en su perfume.

En el vídeo de la entrevista, Karol G confiesa que "algo que definitivamente siempre tiene que estar en mi bolsa es el perfume". Mientras lo enseña a la cámara, confiesa que "en realidad no se ve así, yo lo tapo solamente para que no sepan qué perfume uso".

"Me echo perfume todo el tiempo, en todo momento, en todo lugar. Hasta en los cambios que tengo para el show me baño en perfume". Además, la cantante desvela que el perfume "huele a hombre": "No soy muy de olores de fruticas o de dulces. Es perfume de hombre y huele a cielo y a los mismísimos dioses", dice entre risas.

Ante tanta expectación, los fans de la colombiana no han dudado en investigar de qué perfume se trata. Y lo han encontrado gracias a la letra de una canción de Feud, actual pareja de Karol G y también músico.

En su tema Velocidad crucero, el cantante dice: "Pa' chingarla mejor, de Bleecker es su olor". Y, efectivamente, el tarro de esta marca coincide con la forma que ha enseñado la colombiana en su entrevista.

Aun así, otros fans de la artista no se han mostrado tan interesados por este enigma. "Para quienes no entienden lo del perfume, es porque no tiene sentido hacerle tremenda publicidad a una marca que no les paga", se lee entre los comentarios del vídeo de YouTube.