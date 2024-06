Karol G responde a quienes critican que sus conciertos están "llenos de latinos"

Karol G es uno de los mayores iconos de la música urbana y latina a nivel internacional. Con cinco premios Grammy Latinos, la cantante está recorriendo todo el mundo con su gira Mañana Será Bonito Tour.

Como una de las mayores representantes del reguetón, la artista ha querido defender a sus fans latinos frente a algunas críticas que está recibiendo. Según ha comentado Karol G en uno de sus últimos conciertos, la colombiana ha leído varios comentarios que aseguran que, si está agotando las entradas de su gira, es únicamente porque su público "está lleno de latinos".

"¿Los latinos es que no somos gente o qué? Mi comunidad latina me tiene viajando por el mundo entero, cumpliendo sueños por el mundo entero", ha confesado durante uno de sus últimos conciertos al son de la ovación de su público. "Me siento muy agradecida de verdad de que estén aquí", dijo justo antes de empezar a cantar su tema Como si nada.

Los seguidores de la artista han difundido este discurso por redes sociales para hacer frente a las críticas: "Karol G hablando verdades y duela a quien le duela" o "Karol es la latina más orgullosa, jamás tuvo que cambiar su acento a europeo para ganar aprobación" son algunos de los mensajes que se pueden leer en X.

Próximos pasos de Karol G: nuevo single y conciertos en España

Karol G pasará cuatro días por España con su Mañana Será Bonito Tour, los días 20, 21, 22 y 23 de julio. Sus citas con el público de nuestro país tendrán lugar en Madrid en el Santiago Bernabeú y ya han colgado el cartel de sold out.

En paralelo, la artista está a punto de lanzar al mercado un nuevo single que servirá como pistoletazo de salida a su próximo álbum. "Estoy en un punto de mi carrera en el que siento una responsabilidad tan grande de responder a todas las oportunidades que se me están presentando", ha dicho Karol G recientemente en una entrevista con Vogue.