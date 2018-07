Katy Perry se cae del escenario en mitad de un concierto

La artista californiana sufrió una traspiés en el escenario cuando cantaba Walking On Air durante la gira que está realizando en Estados Unidos del Prismatic World Tour .

No ha sido una buena semana para Katy Perry. Si ayer conocíamos que ha recibido una demanda de plagio por la canción Dark Horse, hoy es noticia por la caída que sufrió durante su gira Prismatic World Tour. Todo transcurría con normalidad en el concierto de la artista californiana en Tampa (Florida) hasta que cantó Walking On Air. La casualidad hizo que fuese esa canción y no otra de su repertorio con la que sufrió un traspiés que la hizo caer hacia el foso.

Por suerte, ahí estaban sus fans para rescatarla y rápidamente la devolvieron al escenario. Katy Perry siguió cantando como pudo durante la caída y demostró que no existe playback en su gira.

Esperemos que este suceso no se repita más durante la presentación en directo de su nuevo disco Prism que le llevará por todo el mundo presentando nuevas canciones como Roar o Birthday y éxitos como Teenage Dream o Wide Awake. El Prismatic World Tour de Katy Perry llegará a España el próximo 16 de febrero al Palau Sant Jordi de Barcelona donde dará el pistoletazo de salida de su gira por Europa.