Katy Perry explica su reconciliación con Taylor Swift

En 2014 Taylor Swift y Katy Perry se enfrentaron en las redes sociales cuando el cuerpo de baile de Swift decidió empezar a trabajar en la gira de la californiana. Desde ese momento, las cantantes dejaron de ser amigas.

Tras la polémica, la artista de 'Roar' ha hablado en varias ocasiones de esta guerra: ha cargado contra la que ha sido su archienemiga, diciendo "ella lo inició y es hora de que lo termine"; pero también le ha pedido perdón y ha declarado que le gustaría encontrar un "lugar de amor, comprensión y entendimiento" con ella.

Finalmente y, después de cinco años sin hablarse, Katy Perry y Taylor Swift se han reconciliado y lo han hecho de la forma más surrealista posible: vestidas de hamburguesa y patatas fritas para el videoclip de 'You need to calm down'.

Asimismo, Perry ha revelado cómo fue el primer reencuentro. Tras coincidir en varios eventos, la cantante decidió acercarse a Taylor para disculparse. Le dijo que quería volver a ser su amiga, que siempre estaría ahí para lo que necesitara y que creía que tenían que volver a confiar una en la otra.

Tras su primera conversación, las cantantes se intercambiaron sus números de teléfono y volvieron a hablarse. Más tarde, disfrutaron de una tarde juntas, en casa de Swift.

Katy Perry ha confesado que está contenta con esta reconciliación y que por fin, se haya acabado esta guerra que ha durado cinco años.