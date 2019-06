Taylor Swift y Katy Perry se reconcilian disfrazadas de hamburguesa y patatas fritas en 'You need to calm down'

Taylor Swift se ha propuesto romper Internet con el estreno de 'You need to calm down' mostrando su gran reconciliación con Katy Perry de la forma más surrealista posible: vestidas de hamburguesa y patatas fritas.

Katy Perry y Taylor Swift en el videoclip de 'You need to calm down' / Youtube Taylor Swift

Taylor Swift presentaba la semana pasada 'You need to calm down', su nuevo single en el que repartía contra la homofobia y los 'haters' de Internet. Eso sí, sin cruzar demasiado la línea que seguimos hablando de Taylor Swift.

Lo que si que ha sido un bombazo que ha dejado a todos sus fans con la mandíbula hasta el suelo ha sido la aparición de Katy Perry, vestida de hamburguesa como en la afterparty de la MET Gala; mientras Taylor se une a ella con un traje de patatas fritas. Una simpática muestra de la reconciliación entre las dos divas, que tantos dardos envenenados se han lanzado durante los últimos años.

Pero Katy Perry no es la única cara conocida en 'You need to calm down'. En este particular vecindario de caravanas (a la que por cierto Taylor prende fuego a la suya propia), aparecen Ellen Degeneres, Ryan Reynolds, Laverne Cox, Dexter Mayfield, Karamo Brown, Antoni Porowski, Ciara, RuPaul, Jonathan Van Ness, Jesse Tyler Ferguson, Justin Mikita, Bobby Ber, Tan France, Billy Porter, Adam Lambert, Todrick Hall, Hayley Kiyoko, Chester Lockhart, Adam Rippon y Hannah Hart.

Tampoco falta una recreación del icónico show de RuPaul con Drag Queens caracterizadas como Ariana Grande, Lady Gaga, Adele, Cardi B, Beyoncé, Katy Perry, Nicki Minaj o la propia Taylor.