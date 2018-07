Katy Perry contra la prensa australiana por fotografiarla desnuda en la playa

Katy Perry aprovechó que su gira pasaba por Australia para relajarse junto a sus amigos en la playa, pero finalmente los paparazzis le arruinaron el descanso.

La cantante ha publicado un comunicado en Twitter dirigido a la prensa australiana acusándoles de acoso al perseguirla por la playa y de no dejarla en paz. TaL fue su enfado que también ha publicado las fotografías que les hizo a los paparazzis junto a la frase "algunos de los acosadores" para que todo el mundo pueda ver quienes eran.

Pero eso no es todo, muy cabreada Katy Perry le escribe en concreto a uno de ellos diciéndole: "Jamie Fawcett, recuerda que tenemos fotos de tu pequeño pene y de tu enorme barriga. Eres un verdadero psicópata por estar sacando fotos nuestras mientras estábamos desnudos".

Y es que una cosa es que la prensa haga su trabajo y otra muy diferente es que no respeten la intimidad de las personas por sacar una foto en exclusiva. ¡Bravo Katy!

THESE ARE A FEW OF THE STALKERS: pic.twitter.com/1JtHSIVuqc