Katy Perry presenta a su hija Daisy Dove por primera vez en un concierto

La cantante, que no había mostrado el rostro de su hija en las redes sociales ni de ninguna manera pública, quiso presentar a la pequeña en el último show de su residencia en Las Vegas, Play.

Desde que la pequeña nació hace tres años, Katy Perry y Orlando Bloom siempre se han preocupado porque se respetase su privacidad.

No compartían fotos de Daisy Dove en las redes sociales ni formaba parte de sus proyectos profesionales. Al margen de alguna foto captada por un paparazzi durante unas vacaciones en la playa o un paseo por la ciudad, el público nunca había visto el rostro de la hija de la pareja.

A pesar de esta absoluta discreción, la cantante de 39 años, querido hacer partícipe a la pequeña de su último show en Las Vegas dedicarle un cariñoso mensaje dirigiéndose directamente a ella: "Te amo mucho, eres mi mejor amiga y me alegro de que estés aquí".

Justo es ese momento las cámaras enfocaron a Daisy y su rostro apareció en la gran pantalla. La pequeña, de tres años, iba vestida con un divertido traje de Minie Mouse y llevaba unos grandes cascos rosas para proteger sus oídos del excesivo volumen del concierto.

Acto seguido, su madre se dirigió al público para profesar el profundo amor que siente por su hija. "Cuando la conocí, fue como si todo el amor que siempre estaba buscando finalmente apareciera", contó.

Perry también rindió homenaje a Bloom, de 46 años, por ser "un gran sistema de apoyo" y "un padre increíble". Luego, Perry dirigió su atención a su pequeña y dijo: "Creé este show después del nacimiento de mi hija, Daisy Dove".

Nació en agosto de 2020 y se convirtió en el centro de atención de sus padres. "Así que este espectáculo es para el niño interior de todos y para la esperanza de que tal vez si todos pudiéramos ver la vida a través de los ojos de un niño, seríamos libres", reflexionaba la artista sobre el show que ha llevado a cabo durante 80 conciertos y que este fin de semana llegaba a su fin.

El Príncipe Harry, Meghan Markle y la cantante Celine Dion no quisieron perderse el show y disfrutaron tanto como Orlando y la pequeña, a los que hemos visto bailar temas como Chained to the Rhym gracias a los vídeos grabados por los fans.

El show terminó con el anuncio de su regreso en 2024, cuando Katy Perry comience su nueva era musical: "Los veo el próximo año".