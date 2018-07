Kelly Osbourne la lía en televisión al hacer un comentario racista sobre los latinos

Kelly Osbourne se encontraba participando en una tertulia en el programa de televisión The View sobre los comentarios racistas del candidato a la nominación del Partido Republicano Donald Trump cuando dijo algo que hizo estallar las redes sociales: "Si expulsas a todos los latinos de este país, entonces ¿quién limpiará tus baños, Donald Trump?"

La actriz de origen hispano Rosie Pérez, fue la primera en corregirla en el plató puntualizando que los latinos no son los únicos que limpian los baños en los Estados Unidos, ofendida por el comentario de la cantante.

Y aunque Kelly intentó explicarse mejor ya era tarde. Un aluvión de críticas en las redes sociales la tachaban igual de racista que Trump e incluso el jugador de béisbol de Los Ángeles Dodgers, Enrique Hernández, se manifestó a través de Twitter: "Voy temprano hacia el estadio porque tengo que lavar los baños, ¿verdad @KellyOsbourne?"

Heading to the stadium early so that I can clean the toilets in the clubhouse! Right? @KellyOsbourne