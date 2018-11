Ken Jeong es un simpático y enamoradizo camarero en el vídeo de 'Waste It On Me', de Steve Aoki y BTS

El Dj Steve Aoki y la banda surcoreana de k-pop BTS se han unido para crear 'Waste It On Me', que llega con un divertido vídeo en el que un camamero muy ingenuo intenta conquistar a la chica más guapa del lugar. ¿Lo conseguirá?

Ken Jeong en el vídeo de 'Waste It On Me' / Youtube

Si has visto alguna de las películas de 'Resacón en Las Vegas', el protagonista del videoclip te sonará. El actor Ken Jeong (Leslie Chow en la película) da vida a un simpático y enamoradizo camarero que tiene un flechazo con la chica más guapa de la discoteca, que como era de esperar, va agarrada del brazo de un guaperas (interpretado por Ross Buter).

La simpatía natural del 'barman' hará que la chica se fije en él y los dos terminan pinchando juntos en la cabina junto a Steve Aoki.

'Waste It On Me' nace de la colaboración del DJ Steve Aoki con la banda surcoreana BTS, que no aparece en el videoclip. Se trata de segunda colaboración del DJ y el grupo, MIC Drop fue la primera de ellas.

Steve Aoki y BTS firman 'Waste It On Me', un tema incluido en el nuevo álbum de Aoki, 'Neon Future III'.