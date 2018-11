Cardi B publica una foto en topless y dice que está deprimida por perder peso

"NO ME GUSTA PARECER DEMASIADO DELGADA"

Cardi B siempre ha sido transparente con respecto a los cambios en su cuerpo a raíz del embarazo de su hija Kulture. El pasado mes de septiembre, la rapera decía en un vídeo de Instagram que necesitaba una "renovación de pechos" porque la lactancia materna estaba pasándole factura y la gravedad empezaba a hacer de las suyas.

Ahora, la cantante ha revelado que tampoco está contenta con su cuerpo. "He estado muy deprimida porque no puedo dejar de perder peso", decía. "Es una locura porque cuando di a luz hice todo lo posible para perder el peso que gané con el embarazo. Estaba bebiendo té para reducir mi apetito y ahora que ya perdí todo el peso del bebé no puedo parar... No me gusta parecer demasiado delgada", contaba a sus seguidores. A Cardi B le gustan sus curvas, ¿para qué negarlo?.

Un poco después, la cantante hizo un pequeño directo de Instagram donde matizó sus declaraciones. "Después de dar a luz tenía muchas ganas de perder le peso de mi bebé y ahora me cuesta subir de peso y lo odio. Luego mis padres... cuanto más me obligan a comer, menos lo hago. No quiero comer", decía.

La rapera ha estado trabajando sin descanso prácticamente desde que dio a luz. Aunque no pudo salir de gira con Bruno Mars para recuperarse del parto y cuidar a su bebé, la cantante ha lanzado una línea de ropa, publicado varios videoclips y es madre a tiempo completo. ¡Cardi B no descansa!

Cardi B, visiblemente más delgada: