Kendall Jenner reniega de las Kardashian: "En mi opinión, soy Jenner"

Kendall Jenner es una de las integrantes más famosas -y exitosas- del clan Kardashian.

La modelo forma parte de la gran familia de K's formada por Kris Jenner, Kylie Jenner, Kourney, Khloé y Kim Kardashian (y Rob, el único hermano), familia que ostenta su propio reality Keeping up with the Kardashians, donde Kendall aparece desde que tan solo una niña.

Pertenecer a esta mediática familia le ha ayudado a hacerse con un hueco -el nombre ya lo tenía- en la industria de la moda, siendo actualmente la modelo mejor pagada del mundo pero, a pesar de eso, ha reconocido no sentirse indentificada como una Kardashian, renegando sutilmente del famoso y conocido apellido.

"Obviamente entiendo que he caído bajo el paraguas de las hermanas Kardashian. Para mí es extraño porque soy como mi padre en muchos aspectos. En mi opinión, soy Jenner", afirmaba la celebrity en una entrevista con el diario Wall Street Journal.

Kendall Jenner es hija de la empresaria Kris Jenner y la medallista olímpica Caitlyn Jenner. En el reality show de la familia vivimos junto a las hermanas Jenner la transcición de su padre, al que decidieron en familia seguir tratando en masculino.

Kendall se siente más cómoda utilizando este apellido que no le vincula tanto con el drama y las polémicas en las que se ha visto envuelto el sobrenombre Kardashian y, profesionalmente, en un sector tan serio como es el modelaje y en un mundo en el que los nepobabies no están bien vistos, ella quiere reconocimiento por quién es, no por cómo se llama.

Además de ser modelo, Kendall también se está abriendo paso como empresaria y ha creado su propia marca de tequila, 818, que cuenta con más de un millón de seguidores en Instagram.