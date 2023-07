Kiko Rivera: "Cuando me dio el infarto cerebral, ahí pensé que me iba para el otro barrio"

Kiko Rivera ha sido ingresado en el hospital de nuevo, justo nueve meses después de sufrir un ictus. No se conoce el motivo que le ha llevado a necesitar asistencia médica esta vez, pero sus fans se encuentran muy preocupados por su estado de salud.

Sorprendentemente, el DJ concedió una entrevista pocos días antes de su ingreso a El HuffPost y habló sobre su actual estado de salud. El hijo de Isabel Pantoja confesó que nueve meses después de su ictus se dio cuenta que necesitaba cambiar su estilo de vida y dejar de fumar, especialmente por sus hijos porque "merecían un padre que dure un poquito más".

"También me puse en el pellejo de lo que yo he vivido, porque mi padre falleció cuando yo tenía 7 meses y no he podido disfrutar de esa figura paterna", recordó.

Kiko desveló que cuando sufrió el ictus "pensó que se iba para el otro barrio" y ahí se percató de su necesidad de modificar su vida. No ha sido fácil, pero ha merecido la pena porque ahora "tiene muchas ganas de trabajar, sacar nueva música y regalar diversión".

Kiko Rivera ha tenido dos ictus

A pesar de que "no se arrepiente de nada porque ha sabido disfrutar de la vida", sí destacó que "tiene miedo y por eso intenta rodearse de personas que le cuidan". Incluso dio la exclusiva que este era el segundo ictus que sufría, no el primero.

"Cuando llegué, el doctor, una vez que me dijo que me había dado un ictus, me dijo: 'Oye que este no es el primero, tienes otro que te ha dado más pequeñito'. Era el segundo, así que yo creo que el tercero es muerte", adelantó.

Sobre si tiene secuelas, dijo que "interiores sí". "Por ejemplo, si mucha gente me habla a la vez o me siento agobiado, mi cerebro como que se desconecta un poquito y empiezo a marearme y tal".

El miedo ha sido la sensación que lo ha acompañado durante estos meses porque "tenía medio cuerpo muerto". "Yo pensaba que me quedaba en el sitio, pero debo tener un ángel de la guarda que me han ayudado a salir. He vuelto a nacer y la vida hay que aprovecharla de la mejor manera posible".

Pero su larga estancia en casa le ha servido para pensar más en la música y sus nuevos proyectos: "La vida me ha dado un tirón de orejas bastante fuerte pero me ha hecho cambiar mi estilo de vida, y borrón y cuenta nueva".

Kiko Rivera ha sufrido una nueva recaída y aunque no sabemos que le ha ocurrido, esperamos que no sea nada y se recupere lo más pronto posible.