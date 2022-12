Kim Kardashian se derrumba al explicar lo duro que está siendo la custodia compartida con Kanye West

Kim Kardashian y Kanye West fueron una de las parejas del momento y trajeron al mundo a cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm. Sin embargo, este matrimonio se rompió y ahora mismo mantienen un sistema de custodia compartida para que ambos puedan pasar el tiempo necesario con los pequeños.

Aun así, no parece que la celebrity esté muy contenta, ya que en una entrevista con la CNN, ha explicado que este método es "jodidamente difícil" y ha recordado que tuvo "el mejor padre" y es lo que le hubiera gustado para sus hijos.

"Tuve el mejor padre, tuve los mejores recuerdos y la mejor experiencia y eso es todo lo que quiero para mis hijos. Eso es lo que quisiera para ellos", ha confesado entre lágrimas.

Kanye West y Kim Kardashian // GTRES

Kim Kardashian evita valorar las polémicas de su ex

Y es que aunque ella no lo mencionara directamente, se refería a las polémicas racistas que su exmarido ha hecho durante los últimos meses. Por ello, ha revelado que los pequeños "no están al tanto de este comportamiento" porque su objetivo es protegerlos de la cobertura mediática.

"Para ello limito su acceso a la televisión, las redes sociales y habla con sus profesores. Si no conocen las cosas de las que se hablan o lo que sucede en el mundo, ¿por qué iba yo a trasmitirles esa energía? Son asuntos muy para los adultos, que no están listos para manejar", ha detallado Kim.

La influencer no ha querido valorar lo sucedido con el rapero y lo ha vinculado al respeto por sus hijos: "Un día mis hijos me agradecerán por sentarme aquí y no haber vapuleado a su padre cuando pude. Me lo agradecerán y responderé en privado cualquier cosa que quieran saber. Ya no me corresponde meterme en esas cosas".

A pesar de todo, Kim Kardashian parece no estar muy satisfecha con la forma en la que está criando a sus cuatro hijos y se ha demostrado en esta entrevista.