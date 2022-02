Kylian Mbappé: sus años, su hermano adoptivo, su dominio del español y su flirteo con Ester Expósito

Su talento sobre el terreno de juego ha convertido a Kylian Mbappé en protagonista un auténtico culebrón deportivo. Lo quiere el Real Madrid pero el PSG no lo deja escapar fácilmente, y mientras el jugador de 23 años continúa, aparentemente, como si no ocurriese nada con su vida en París.

Y decimos en aparentemente porque el futbolista manifestó abiertamente sus ganas de dejar el club parisino en una entrevista en diciembre. "¿Decepcionado con no salir? Un poco. No es fácil, pero pasara lo que pasara, iba a jugar en un gran club. Soy parisino, me siento genial, pero quería descubrir otra cosa", contó el jugador.

El posible fichaje de Mbappé por el Real Madrid sigue generando debate, igual que generan debate sus asuntos del corazón.

El futbolista no tiene ahora novia conocida aunque los rumores lo han relacionado con numerosas famosas. Uno de los que más ha sonado es el de Alicia Aylies, Miss Francia 2017, que acudió a verlo al partido en el que Francia eliminó a Argentina del Mundial de Rusia 2018 desatando toda clase de especulaciones.

También se le ha relacionado con Cindy Bruna, ex de Neymar, lo que supuestamente dio lugar a problemas entre los dos futbolistas. Hay más nombres que le ha dado una fama inevitable de ligón.

El día que quiso ligar con Ester Expósito

Su fama de Donjuan llegó a España en 2019 cuando el jugador del PSG se delató como fan de la actriz Ester Expósito, a la que seguía en la serie Élite.

La intérprete consiguió llamar su atención con esta foto que publicó en noviembre en su cuenta de Instagram y que consiguió un me gusta de Mbappé. Algunos tardaron poco en imaginárselo como jugador del Real Madrid.

Cuántos años y de dónde es Kylian Mbappé

Kylian Mbappé es de París.

Nació el 20 de diciembre de 1998 en la capital francesa. Viene de una familia de deportistas.

Wilfried Mbappe, su padre, un inmigrante camerunés, fue jugador de fútbol y entrenador del AS Bondy durante 25 años. Fayza Lamari, su madre, de origen argelino, fue jugadora de balonmano. Tiene dos hermanos: uno adoptivo, Jirès Kembo Ekoko, que nació en el Congo, es futbolista profesional. Y otro biológico, Ethan Adeyemi Mbappe, que es menor.

Como contó Atmane Airouche, presidente de AS Bondy, “[Kylian] nació en el fútbol y el deporte”. “Su padre era un líder juvenil, trabajaba con niños en el área local y luego lo trajeron a AS Bondy. Él solo nos dejó hace tres meses, pero su huella estará aquí para siempre. Nos dio 25 años de su vida. Y su madre también es una gran influencia. Ella fue una muy buena jugadora de balonmano profesional".

Un enamorado de su sobrino

Mbappé tiene un favorito en su vida, su sobrino, al que ha convertido en el coprotagonista de su cuenta de Instagram.

El pequeño de cinco años es un habitual de su red social. Lo llama mi príncipe (Prince).

Mbappé y su dominio del español

Si al final ficha por el Real Madrid, el jugador francés llegará a España con una ventaja: domina el español.

Lo supimos el pasado febrero cuando mantuvo un encuentro virtual con un seguidor. La charla fluyó en perfecto español, con ligero acento argentino, como se puede ver en este tuit. Se entiende que aprendió el idioma de sus compañeros de vestuario.

Donatello, el mote de Mbappé

Hablábamos al principio de la no buena relación de Mbappé y Neymar, quien junto a Dani Alves decidió buscarle un mote al francés.

"Donatello, tá rápido heinnn", escribió el segundo en Instagram Stories refiriéndose a su compañero. Se refirió a la carrera que dio el jugador francés en el partido ante Argentina del Mundial de Rusia y lo hizo en tono vacilón.

El apodo de Donatello se lo puso la pareja de brasileños por su supuesto parecido con la tortuga ninja.