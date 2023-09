El lado más personal de Olga Carmona: su afición al flamenco, sus hermanos y la muerte de su padre durante el Mundial

Olga Carmona es la mujer del momento y no hay discusión posible. La sevillana metió el gol decisivo durante la final del Mundial Femenino de Fútbol contra Reino Unido y permitió a la Selección Española llevarse el título de campeonas del mundo a casa.

Su hazaña le ha dado la oportunidad de entrar en la lista de mejores jugadores del momento y estar nominada al Balón de Oro. ¿Se lo llevará? Méritos tiene.

La jugadora andaluza empezó en la cantera del Sevilla FC, —donde estuvo 13 años— y ahora brilla en la capital como defensa del Real Madrid y es cuarta capitana de la Selección Femenina de Fútbol. Su vida va mucho allá del fútbol y es necesario hacer un repaso por los aspectos más personales de Olga.

Su pasión por el flamenco

Antes de meterse de lleno en el mundo del fútbol, Olga asistía a clases de flamenco, además de a tenis y natación.

Pese a practicar baile, ella no quitaba ojo al esférico, pues sus hermanos sí que practicaba este deporte. "Después de un tiempo me dejaron jugar con ellos y aunque había diferencia de físico, ya era rápida y regateaba", contó en la entrevista.

Con tan solo 7 años la sevillana cambió los tacones y faldas de volantes, por botas de tacos y balón de reglamento para iniciar su pasión en la ciudad deportiva del Sevilla, su trampolín para llegar a donde está ahora mismo.

Los dos hermanos de Olga

Desde pequeña, la jugadora estuvo acompañada de dos hermanos -Fran y Tomás- que la animaron a jugar al fútbol junto a ellos. El primero es mayor que ella y el segundo mellizo.

Los dos juegan también a este deporte de forma profesional, uno en el UD Tomares y el otro en el CD Teruel.

Tanto Olga como sus hermanos empezaron en el Sevilla FC.

Qué estudia Olga Carmona

Pese a que el fútbol siempre fue su sueño, Olga tiene los pies en la tierra y sabe que, aunque sea una profesión muy bonita, no dura para siempre.

Por eso la cuarta capitana de la Selección está a punto de graduarse en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte, a falta de dos asignaturas y el TFG.

"Estoy orgullosa por poder compaginar los estudios con el fútbol porque lo fácil sería no hacer nada [...] y si no hiciera nada por las tardes me aburriría", contó en una entrevista con El País.

Además, para gestionar este temprano éxito, la deportista comenzó a acudir a terapia tras mudarse a la metrópoli y ver el giro de 180 grados que había dado su vida: le pedían fotos y autógrafos constantemente por la calle y estaba empezando a jugar en uno de los mejores equipos del país.

Es muy supersticiosa

Como muchos grandes deportistas, Olga es un poco supersticiosa.

En la entrevista con El País, antes de comenzar la Copa del Mundo, la sevillana contó que pensó por un momento en cambiarse las espinilleras, pero rápidamente esa idea se fue de su cabeza, y menos mal, porque en el partido contra Suecia acabó dando el gol que dio el pase a España a la final del Mundial.

"Al final no lo hice porque me dio pánico. Soy un poco supersticiosa y siempre me han dado suerte, por lo que espero que siga así en esta Copa del Mundo", explicó.

Estas espinilleras son muy especiales, pues la jugadora tiene serigrafiadas algunas de las personas más importantes de su vida: su familia en una y ella jugando al fútbol en otra.

Entre ellas se encuentra su madre, con quien tiene una relación muy especial, y que sufrió mucho cuando su niña tuvo que poner rumbo a Madrid para cumplir su sueño de ser futbolista profesional.

'Merchi', la camiseta que llevó en la final del Mundial

Olga Carmona fue la artífice del triunfo de España en el Mundial en dos ocasiones. Marcó el gol decisivo en las semifinales contra Suecia en el minuto 89 y logró otro en la final contra Reino Unido en el minuto 28.

Nada mas marcar, se levantó la camiseta y dejó al descubierto otro top con la palabra Merchi escrita. En una entrevista tras el partido, explicó que iba dedicado a la madre de una amiga que había fallecido recientemente.

"Esta victoria va para la madre de una de mis mejores amigas que acaba de fallecer. He celebrado el gol con su camiseta y se lo dedico a toda la familia con todo el amor", contó a las cámaras de RTVE.

La muerte de su padre durante el Mundial

No fue la única muerte a la que tuvo que hacer frente Olga durante el Mundial. Poco después de la victoria y alzarse con la Copa del Mundo, le comunicaron que su padre Tomás Carmona había fallecido. Fue la RFEF la que lo anunció a través de X:

"La RFEF lamenta profundamente comunicar el fallecimiento del padre de Olga Carmona. La futbolista ha conocido la triste noticia una vez concluida la final de la Copa del Mundo. Mandamos nuestro abrazo más sincero a Olga y a su familia en un momento de profundo dolor. Te queremos, Olga, eres historia del fútbol español", escribieron.

La familia y el entorno de Carmona habían decidido ocultarle la noticia, que se produjo el viernes 18 de agosto, dos días antes del partido,para que pudiese enfrentarse a la final del campeonato con la ilusión con la que había llegado al torneo y sin que este triste hecho pudiese afectar a su juego.

Olga jugó con ilusión, entrega y una estrella que la estaba alumbrando desde lo más alto, como ella misma escribió en Twitter en un bonito mensaje que dedicó a su padre tras conocer (y asumir) su fallecimiento.

"Y sin saberlo tenía mi Estrella antes de que empezase el partido. Sé que me has dado la fuerza para conseguir algo único. Sé que me has estado viendo esta noche y que estás orgulloso de mí. Descansa en paz, papá", escribió la futbolista.

Cuando la Selección Española regresó de Australia, se organizó un acto en Madrid delante de 40.000 fans y Olga tuvo la oportunidad de hablar sobre el gol decisivo pero también sobre su padre.

"El día de hoy es muy especial para toda España pero también tiene una parte que es complicada para mí", dijo la jugadora, que logró contener las lágrimas a pesar de la emoción. "Sabéis que ayer fue un día de muchas emociones, por momentos fue el mejor día de mi vida y luego se convirtió en el peor. Realmente estoy muy emocionada de poder brindaros esta alegría a todo el país y aquí tenéis la estrella que tanto queríais. No solo lo que llevamos ahora en el pecho sino todas las que están en el cielo y que nos han acompañado", añadió recordando a su padre.

Olga Carmona es una estrella y desde el cielo le protege otra estrella, como ella misma dice.