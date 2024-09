Lady Gaga brilla en la portada de 'Vogue' y habla sobre su prometido, su nuevo álbum o la secuela de 'Joker'

Te interesa Lady Gaga y su prometido Michael Polansky, muy románticos en Venecia

Lady Gaga. Nada más, y nada menos. Tras mantener un perfil mediático bajo durante un tiempo, la artista estadounidense está de vuelta por todo lo alto. Desde su actuación en la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024, pasando por su inesperado éxito junto a Bruno Mars con Die With A Smile, hasta llegar al reciente estreno de Joker: Folie à Deux en el Festival de Venecia, donde interpreta el papel protagonista junto a Joaquin Phoenix.

A todo esto, hay que sumarle el anuncio del que será el séptimo álbum de estudio de Lady Gaga. La artista nunca había dejado pasar tanto tiempo entre un disco y otro (Chromatica vio la luz en 2020), pero el mes de octubre de 2024 marcará el inicio del fin con el estreno del primer sencillo de su nuevo trabajo.

Ahora, la estadounidense protagoniza la portada de la edición del mes de octubre de la revista Vogue, para la que ha concedido una de sus entrevistas más personales, sinceras y reflexivas sobre su carrera en general y sobre sus últimas novedades como artista. Así, entre otras cosas, Lady Gaga ha hablado sobre su prometido, su nuevo álbum o su papel en la secuela de Joker.

Sobre su compromiso con Michael Polansky

Lady Gaga se comprometió con el empresario millonario Michael Polansky en abril de 2024, tras alrededor de cinco años de relación. Se conocieron gracias a la madre de la artista, Cynthia Germanotta.

"Mi mamá lo conoció y me dijo: 'Creo que acabo de conocer a tu esposo', y yo le respondí: '¡No estoy lista para conocer a mi esposo!'. Nunca me habría imaginado que mi mamá... Encontró a la persona más perfecta para mí", reconoce la artista.

"Había estado tan enfocada en mi carrera desde que era adolescente... Y el regalo de ese tiempo [la pandemia] fue que pude concentrarme completamente en mi relación. Conocí a este ser humano totalmente solidario y amoroso que quería conocerme, más allá de Lady Gaga. [...] Nunca había conocido a nadie como Michael. Es tan inteligente y amable. Y su vida y mi vida son muy diferentes", reconoce.

Y añade: "Es un tipo muy reservado y no está conmigo por ninguna otra razón que no sea que somos perfectos el uno para el otro. Pero creo que lo que quiero que mis fans sepan es que simplemente estoy tan feliz. Estoy saludable. Siento que la última vez que escucharon de mí fue con Chromatica, y ese álbum fue sobre un momento absolutamente horrible para mí con mi salud mental. Estaba en un lugar muy oscuro. Luché durante muchos años antes de eso. Pero todo comenzó a cambiar. Porque tenía un amigo de verdad que vio las formas en que yo era infeliz y entendió por qué. Y no tuvo miedo de realmente tomarme de la mano. Y conocerme a un nivel muy profundo".

Lady Gaga y Michael Polansky | Getty Images

Sobre su próxima música y su carrera

El próximo álbum de la estadounidense, que verá la luz en febrero de 2025, es un disco pop intenso, ominoso y muy del estilo de la Lady Gaga del pasado: "Inquietante pero también animada", escribe Vogue.

La artista no ha querido desvelar muchos detalles sobre su próximo trabajo, pero sí ha confesado que fue idea de su prometido. "Michael es la persona que me dijo que hiciera un nuevo disco pop. Me dijo: 'Cariño, te amo. Necesitas hacer música pop'", reconoce Gaga.

Él, por su parte, añade: "Como cualquiera haría por la persona que ama, la animé a sumergirse en la alegría de hacerlo. En la gira de Chromatica, vi un fuego en ella; quería ayudarla a mantenerlo vivo todo el tiempo y que empezara a hacer música que la hiciera feliz".

A nivel más general, Lady Gaga reflexiona sobre sus inicios en la música. "Firmé mi primer contrato cuando tenía 19 años. Y no diría que entré en mi carrera sabiendo cómo navegar por todo el negocio. Creo que muchas estrellas del pop se sienten abrumadas por esta industria. Y a veces no llegamos a los 30. Yo ya he llegado bastante lejos", reconoce.

Y, a modo de confesión, añade: "Hubo un momento en mi carrera en el que... Mira... Hablaba con acento en las entrevistas o decía mentiras, pero estaba actuando. Ahora [Lady Gaga] es una mezcla mucho más digerible de autenticidad e imaginación".

Sobre su papel protagonista en 'Joker: Folie à Deux'

En Joker: Folie à Deux, Lady Gaga interpreta el tercer papel protagonista de toda su carrera como actriz. Según reconoce, se trata de "la mayor película" de la que ha formado parte en toda su trayectoria.

"Escribí un vals para la película. Tuve a un pianista en vivo, Alex Smith, a quien pedí que estuviera conmigo durante mis escenas. Hay momentos en la película donde interpreto a una mujer adulta que canta como una niña pequeña. Y ella se mueve por el mundo con este tipo de inmadurez, lo cual me pareció interesante", explica sobre su papel en Joker: Folie à Deux.

"Harley Quinn es un personaje que la gente conoce del éter de la cultura pop. Tuve una experiencia diferente al crearla, específicamente mi experiencia con la manía y el caos interior; para mí, eso crea una quietud. A veces se etiqueta a las mujeres como criaturas excesivamente emocionales, y cuando nos sentimos abrumadas, nos consideran erráticas o desequilibradas. Pero me pregunto si, cuando las cosas se rompen tanto con la realidad, cuando nos empujan demasiado en la vida, ¿y si eso nos hace calladas?", reflexiona.