Lady Gaga explica su homenaje al cabaret en los Juegos Olímpicos: "En honor al pueblo francés"

Confirmando los rumores, Lady Gaga ha inaugurado la ceremonia de apertura de los Juegos Olímpicos de París 2024 con una interpretación de Mon truc en plumes de la bailarina francesa Zizi Jeanmaire, un clásico de los años 60.

Así, la estadounidense ha querido rendir un homenaje al mundo del cabaret desde la primera parte del recorrido por el río Sena. Y lo ha hecho vestida de negro y acompañada por una decena de bailarines con pompones rosas.

Lady Gaga ha querido explicar en sus redes sociales todo lo que esconde su gran actuación en los JJ. OO., asegurando que siente un vínculo muy especial con el arte francés: "Me siento muy agradecida por haber sido invitada este año a inaugurar los Juegos Olímpicos de París 2024. También me siento muy honrada de que el comité organizador de los Juegos Olímpicos me haya pedido que cante una canción francesa tan especial, una canción en honor al pueblo francés y de su tremenda historia del arte, de la música y del teatro", comienza escribiendo.

"Esta canción fue cantada por Zizi Jeanmaire, una bailarina francesa nacida en París, famosa por cantar Mon truc en plumes en 1961. El título significa 'mi cosa con plumas'. Y no es la primera vez que nos cruzamos. Zizi protagonizó el musical de Cole Porter Anything Goes, que fue mi primer estreno de jazz. Aunque no soy una artista francesa, siempre he sentido una conexión muy especial con los franceses y con la música francesa. No quería otra cosa que crear un espectáculo que calentara el corazón de Francia", continúa diciendo.

Lady Gaga explica el 'making off' de su actuación

Como si de un making off se tratase, Lady Gaga ha detallado cómo preparó minuciosamente su espectáculo: "Alquilamos pompones del archivo de Le Lido, un auténtico teatro cabaret francés. Colaboramos con Dior para crear trajes a medida, utilizando plumas mudadas de forma natural. Estudié coreografía francesa, ensayé incansablemente para estudiar una alegre danza francesa, repasando algunos viejos conocimientos".

Justo después, añade un divertido mensaje: "¡Apuesto a que no sabías que solía bailar en una fiesta francesa de los años 60 en el Lower East Side cuando estaba empezando!".

La estadounidense zanja su comunicado con un último mensaje, dirigido al público y a los deportistas de los JJ. OO.: "Espero que esta actuación les guste tanto como a mí. Y a todos los franceses, muchísimas gracias por acogerme en vuestro país para cantar en vuestro honor. Enhorabuena a todos los atletas que compiten en los Juegos Olímpicos de este año. Es para mí un gran honor cantar para vosotros y animaros. ¡Ver los Juegos Olímpicos siempre me hace llorar! Su talento es inimaginable. ¡Que empiecen los Juegos!".