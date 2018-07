Lady Gaga cancela los conciertos que quedan de su gira por una sinovitis

Lady Gaga ha tenido que cancelar todas las fechas que quedan de su Born This Way Ball tour debido a una dolencia que le obliga a pasar por quirófano: "Estoy completamente destrozada y con el corazón roto. He estado escondiendo esta lesión y el dolor a mi equipo durante un mes, rezando para curarme, pero después de la actuación de la pasada noche, no podía caminar", afirma la cantante en un comunicado.

Sufre una sinovitis, una inflamación que a veces deriva en un esguince, distensión o lesión. Gaga publicó un mensaje similar en una serie de tuits a sus 34 millones de seguidores en Twitter.

"Ojalá que me recupere lo antes posible y esté a un 500 por cien de nuevo, que es lo que os merecéis", señaló.

La cantante de The Edge of Glory pospuso sus espectáculos en Chicago este miércoles y jueves, en Detroit el sábado y en Hamilton, Ontario, el domingo.

Lady Gaga, de 26 años, ha estado en la carretera durante dos años con su gira mundial Born This Way Ball. Su página web mostraba fechas de conciertos hasta el 20 de marzo.

La gira de más de 200 conciertos ha llevado a la cantante por todos los continentes situándola como la sexta gira con mayor recaudación de 2012 según la revista Billboard.