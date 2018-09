Lady Gaga responde a las preguntas más personales

Hace casi dos años que Lady Gaga lanzó Joanne, su último álbum que ha presentado en su última gira mundial. Asimismo, durante todo este tiempo, la neoyorquina no ha parado de trabajar en varios proyectos; ha colaborado con Elton John, ha rodado la película A Star Is Born de Bradley Cooper, se ha sincerado en el documental Gaga: Five Foot Two, nos ha sorprendido con su actuación en la Super Bowl, y un largo etcétera que la convierten en una de las artistas más completas del panorama musical actual.

El próximo mes de octubre, la Germanotta protagonizará la portada de Vogue con una foto muy natural, dejando atrás los looks imposibles. Pero antes, se ha animado a responder las 73 preguntas de la revista.

"¿Cómo prefieres que te llame? ¿Lady, Lady Gaga...?", empieza la entrevista, grabada en Los Ángeles, donde descubrimos que le gusta más que la llamen Lady.

Además de hablar de su debut cinematográfico y de las sensaciones que tiene con la película, la artista también ha explicado cómo se inspira para escribir canciones y ha recordado sus inicios de su carrera musical, como cuando escuchó por primera vez Just Dance en una radio en Canadá. También ha confesado que le gustaría volver a trabajar con Tony Bennett y Elton John, y que le encantaría colaborar con Stevie Wonder.

Lady Gaga también ha mostrado su parte más humorística, explicando los rumores más extraños que ha escuchado. Se ha dicho que es originaria de Yonkers y no de Manhattan, pero lo más increíble es que se ha llegado a rumorear que tenía pene.

Otro de los momentos gracioso de la entrevista es cuando confiesa que ve películas de terror para relajarse.

Por otra parte, cuando el entrevistador le regala un libro sobre David Bowie, la cantante también habla de sus influencias, y explica que Michael Jackson es uno de sus referentes y que tiene varios objetos personales suyos, como una chaqueta que usó en Thriller.

Y, como no, Lady Gaga ha mostrado su lado más reivindicativo, declarándose feminista para luchar "por los derechos de las mujeres, por la igualdad, y proteger a la mujer dentro de la cultura de la violación.".