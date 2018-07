Lady Gaga deslumbra en la Super Bowl con saltos al vacío, pirotecnia y 300 drones haciendo de estrellas

Lady Gaga prefirió el espectáculo a la polémica en su actuación de la gran final de la Liga Nacional de Fútbol Americano con saltos al vacío, juegos pirotécnicos y hasta 300 drones que dibujaron estrellas a sus espaldas. No faltaron grandes éxitos de su carrera como Pokerface, Bad Romance, Born This Way , o la más reciente y emotiva Million Reasons .

Lady cumplió las expectativas con su actuación en el intermedio de la Super Bowl la pasada noche del domingo 5 de febrero. La neoyorquina ofreció una actuación vibrante prefiriendo el espectáculo a la polémica, cuyos únicos mensajes políticos fueron los mismos que ha defiende desde que inició su carrera: igualdad e integración de grupos como homosexuales, latinos o afroamericanos.

En un momento político tan delicado en la política de Estados Unidos, Lady Gaga prefirió no avivar la polémica con ataques contra Donald Trump y llamó a la unión patriótica con una mezcla del himno "God Bless America", la canción "This Land Is Your Land" y el juramento de fidelidad a la bandera.

La primera aparición de la artista en escena fue vestida con un body plateado de manga larga con hombreras, pedrería dispuesta en líneas verticales y unas botas altas a juego, mientras detrás de ella el cielo parecía llenarse de estrellas. Se trataban de 300 drones de la firma Intel que dibujaron la bandera estadounidense.

Tras este espectáculo de luz Lady Gaga saltó al vacío sujeta por unas cuerdas para entonar las primeras notas de su éxito Pokerface, dando piruetas en el aire antes de aterrizar en el escenario entre un gran espectáculo pirotécnico.

Tampoco faltó Born This Way, su celebrado himno en defensa de los homosexuales; Million Reasons tocada a piano fue el momento más emotivo, sobre todo al final cuando abrazó a una chica afroamericana mientras le cantaba el último verso: "stay".

Recuperó otro éxito de sus inicios, Just Dance, para el que se puso una chaqueta dorada con pinchos hombreras; y llegó el turno de Telephone, en el que muchos esperaban la aparición sorpresa de Beyoncé para cantarla a dúo. Pero no fue así, de hecho Lady Gaga no ha tenido a ningún invitado en su actuación e interpretó este éxito en solitario.

La Germanotta hizo un último cambio de vestuario en homenaje a los jugadores de fútbol americano, con un top blanco con unas enormes hombreras y un short plateado para cantar Bad Romance rodeada de bailarines. El broche final lo puso cuando lanzó el micrófono para coger al aire un balón antes de saltar al vacío desde una plataforma.