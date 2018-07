Lady Gaga revela que fue violada a los 19 años

Lady Gaga ha revelado en una entrevista del programa radiofónico The Howard Stern Show que fue violada a sus 19 años por un productor musical 20 años mayor que ella. El tema salió al preguntar a la Mother Monster sobre la performance que hizo con la canción Swine en el SXSW del marzo pasado.

Lady Gaga en 'Do what u want' / europafm.com

Lady Gaga visitaba ayer el programa radiofónico The Howard Stern Show para hablar de su disco de jazz con Tony Bennett y acabó hablando de uno de los momentos más dolorosos de su vida.

La Mother Monster revelaba que había sido violada a los 19 años por un productor musical que tenía 20 años más que ella y del que no ha querido dar más detalles. El tema salió cuando Gaga fue cuestionada sobre la polémica performance que hizo en el SXSW con la canción Swine, donde la artista Millie Brown vomitaba a la cantante con pintura.

Gaga contó sobre qué trataba realmente la canción: "Trata sobre la violación, la desmoralización, la rabia, la furia y la pasión, y yo tenía mucho dolor que quería liberar...". Entonces Howard le preguntó si había sido violada alguna vez, a lo que ella respondió: "No quiero, no quiero. Hablemos de cosas felices". Pero al final Lady Gaga acabó revelando que había sido violada en su adolescencia: "Tenía 19 años, iba a una escuela católica y entonces ocurrieron esas cosas locas. Yo era muy inconcente... y me tomó mucho tiempo sentirme fuerte acerca de esto".

"Lo vi una vez en una tienda y me paralicé por el miedo" agrega también Gaga, que reconocía que no sería capaz de enfrentarse al agresor: “Me aterrorizaría, me paralizaría”.

Si quieres revivir la perfomance, no te pierdas el siguiente vídeo: