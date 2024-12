Lana Del Rey desvela el motivo por el que ha tardado "tanto" en casarse

Lana Del Rey se ha casado este año 2024 con 39 años, y lo ha hecho por sorpresa, en secreto y con un hombre desconocido: Jeremy Dufrene, un guía turístico de caimanes, con quien la artista negaba mantener una relación un mes antes de contraer matrimonio con él. Al parecer, todo era una estrategia para alejar al foco mediático de su encuentro íntimo.

La pareja se casó el 26 de septiembre en Des Allemandes, Luisiana, precisamente en el mismo pantano donde el guía realiza sus excursiones tan populares. Y sobre este encuentro ha querido hablar ahora Lana Del Rey, durante la entrega de premios Hitmakers organizada por Variety el sábado 7 de diciembre.

La cantante estadounidense ha sido la encargada de entregar al icónico productor musical Jack Antonoff el premio al productor de la década, pero antes ha querido pronunciar unas palabras que vinculan al profesional con su marido.

"Estoy agradecida con Antonoff por el ejemplo que me dio en su matrimonio con Margaret Qualley", dice Lana Del Rey. "Vi la forma en que la miró cuando la conoció, y él es una de las razones principales por las que esperé tanto para casarme y por las que conocí a mi maravilloso esposo", explica ante su micrófono.

Y añade: "Siento que existe una maldición para los cantantes cuando uno conoce a una pareja honesta que no tiene nada en juego. Es muy estresante aferrarse a una percepción inocente de cómo podrían ir las cosas cuando uno está en una industria en la que tal vez sus valores y su moral no coinciden del todo con lo que está sucediendo, especialmente cuando la gente piensa que probablemente no tienes moral ni valores".