Leo Harlem: la historia de su apellido, su pareja Nuria y su manía sobre el escenario

Leo Harlem lleva casi 20 años haciéndonos reír. El cómico de El Bierzo empezó su carrera en el humor en 2002, cuando unos amigos decidieron enviar una actuación suya al El club de la comedia. Aquello fue el pistoletazo de salida a su carrera humorística ya que consiguió quedar de cuarto en la final del Tercer Certamen de Monólogos de ese año. Quedó por detrás de Dani Delacámara y por delante de El Monaguillo.

Camarero antes que cómico

En ese momento Leo Harlem tenía ya 40 años (ahora tiene 59) y un extenso currículo profesional.

Antes que cómico, Leo Harlem fue panadero con su padre y también trabajó como ayudante en equipos de fútbol y como camarero durante 12 años. De esa etapa, que terminó el 1 de marzo de 2003, guarda un gran recuerdo.

"Es una experiencia vital impresionante, tiene sus partes malas, por aquello de que mientras la gente se divierte tú estás currando, pero aprendes muchísimo, se educa uno en vivir y en aprender", contó en una entrevista en Bartalent Bar.

El nombre real de Leo Harlem y la historia de su apellido

A su época de camarero, Leo Harlem le debe también su apellido. El cómico, que se llama en realidad Leonardo González Feliz, debe su nombre al bar que regentaba en Valladolid, ciudad a la que se trasladó con su familia con siete años.

"Trabajé en un bar vallisoletano que se llamaba Harlem. Allí se ponía música de jazz, soul…y se me quedó el nombre como si fuera mi propio apellido. Imagínate que me llego a llamar artísticamente Leo González. ¡Parece la placa de un podólogo en la calle! Sólo le falta añadir, 2º C", contó sobre el origen de su nombre artístico en una entrevista en la revista Diez Minutos.

Estudiante de Arquitectura, Derecho y Fisioterapia

Antes de su etapa como camarero, Leo Harlem se planteó otras salidas profesionales. "Jamás hubiera pensado que iba a ser humorista", contaba este verano en una entrevista.

De hecho, se matriculó en la Universidad, primero en Arquitectura y luego en Derecho, pero abandonó las dos y acabó haciendo un curso de Fisioterapeuta.

"Era un estudiante vago", reconoce, asegurando que hoy sí le gustaría volver a estudiar: "Estoy más centrado que en esa época de loca juventud".

Nuria, su pareja desde hace más de 30 años

En su etapa universitaria conoció a su pareja, Nuria, con la que lleva más de 30 años y de la que acostumbra a hablar muy poco.

Tras el confinamiento supimos que habían pasado el encierro separados y que solo hablaban por teléfono. Apenas hicieron videollamadas, le contó a Pablo Motos en una entrevista en El Hormiguero.

Leo y Nuria no son padres, pero el humorista tiene experiencia en este terreno. "No soy padre en la vida real, pero me gustan los niños, me llevo bien con ellos", contó Leo Harlem en Diez Minutos.

Aficionado al fútbol y seguidor del Pucela

Además de haber trabajado en equipos de fútbol, Leo Harlem es gran aficionado al deporte rey y es seguidor del Valladolid.

"Soy un gran aficionado al fútbol. Soy socio del Pucela. He sido jugador a un nivel deplorable pero me apasiona. Sigo muchos deportes: ciclismo, atletismo, boxeo... En fin, un poco de todo", contaba en una entrevista con los lectores de Tiramillas en 2011.

De Harlem también sabemos que no tiene WhatsApp, que se acuesta muy pronto (tiene déficit de sueño de su época de camarero y panadero) y tiene una obsesión: "Tengo la manía de llevar dinero en efectivo cuando actúo".

