Leticia Sabater se encuentra con Tim Burton y lo confunde con Johnny Depp

Una de las grandes sorpresas en lo que llevamos de año es la pareja formada por la actriz Monica Belucci (58) y el cineasta Tim Burton (64).

Ambos han paseado su amor por Madrid, donde han acudido a cenar a un restaurante en el que también se encontraba una cara muy conocida en nuestro país: Leticia Sabater.

La presentadora ha explicado cómo ha sido el encuentro, asegurando que ni ella ni la pareja se encontraba en ningún sitio reservado del local.

"Él cenó cochinillo, yo también cené cochinillo. Se chupaba los dedos, claro, ya sabéis que a los actores extranjeros les encanta la comida que tenemos aquí en España", ha explicado en un vídeo para el Instagram de Socialité, confundiendo la profesión del director con la de actor.

Leticia ha continuado elogiando la trayectoria de Burton, y si con lo de "actor" ya habían sospechas de que Sabater no tenía muy claro a quién se había encontrado, con lo que ha revelado a continuación ha quedado claro que se había confundido de persona: Yo soy súper fan de él, no sé si os acordaréis de la película La fábrica de chocolate, maravillosa, cuando va él con el look del sombrero de copa y ese traje espectacular con el bastón... Bueno, es que eso es inolvidable".

El protagonista de Charlie y la fábrica de chocolate no es otro que Johnny Depp, con quien la intérprete de Salchipapa creía haberse encontrado en el restaurante en Madrid.