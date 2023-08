La capitana de baile de Lizzo responde tras la denuncia: "Dios os ama incluso si no lo queréis"

Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez-tres exbailarinas de Lizzo- demandaron este martes a la cantante por supuesto acoso sexual y creación de un ambiente de trabajo hostil, entre otras acusaciones.

Tal y como explica la NBC, que tuvo acceso a la denuncia, el motivo principal es que durante un viaje a Ámsterdam las llevó a un club de striptease y les obligó a tocar de forma inapropiada a los artistas. Incluso les pidió que "atraparan los dildos que estas lanzaban desde sus vaginas y comer plátanos que sobresalían del mismo sitio".

La demanda va más allá y recoge que Lizzo llegó a hacer comentarios ofensivos sobre su peso, a pesar de que siempre ha sido defensora del movimiento body positive.

Las palabras de Shirlene Quigley tras ser acusada de "proselitismo"

Pero esta denuncia también incluye a Shirlene Quigley, su capitana de baile, que está acusada específicamente de "intentar forzar a las bailarinas de convertirse a su religión y ridiculizar a quienes tuvieron relaciones sexuales prematrimoniales mientras compartían fantasías sexuales lascivas, simulaban el sexo oral y discutían públicamente la virginidad de uno de los demandantes".

Al estar acusadas, ninguna de las dos puede pronunciarse directamente sobre la demanda, pero Shirlene sí ha lanzado un mensaje a través de Instagram en el que ha defendido el papel de Dios.

"Me paso rápido para decir que Dios es muy muy muy bueno. Dios os quiere muchísimo a pesar de todo, incluso si no lo queréis", ha comenzado diciendo, añadiendo que él es "amor, verdad y luz" y que todas las cosas en el mundo funcionan para él.

Tras esto, ha hecho una mención a Lizzo y ha confesado que se siente bendecida, agradecida y llena de felicidad: "He disfrutado de un tiempo genial con mucha gente en este tour y estoy muy agradecida de estar ya en casa con mi familia".

Shirlene ha cerrado recordando que "Dios os ama independientemente de lo que estés pasando en la vida".

De qué está acusada Shirlene Quigley

A pesar de que la demanda se dirige principalmente a Lizzo, su capitana de baile está acusada de:

Intentar convertir a los bailarines a su religión.

a los bailarines a su religión. Regañar a los bailarines por tener sexo prematrimonial.

a los bailarines por tener sexo prematrimonial. Hablar injustificadamente sobre masturbación y fantasías sexuales con el grupo.

Arianna y Crystal comenzaron a trabajar con ella en 2021 para participar en el programa Watch Out for the Big Grrrls y posteriormente fueron despedidas. Por su parte, Noelle Rodríguez fue contratada en el mismo año para el videoclip de Rumors, aunque ha dimitido a principios de 2023.