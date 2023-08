Todas las acusaciones a las que se enfrenta Lizzo, demandada por acoso sexual por tres exbailarinas

Este martes se daba a conocer la demanda que tres exbailarinas de Lizzo han interpuesto ante el Tribunal Superior de Los Ángeles, acusándola de presunto acoso sexual y creación de un ambiente de trabajo hostil.

Así lo informa la NBC, que ha tenido acceso propio a dicho escrito, en el que las profesionales relatan que la cantante obligó a una de ellas a tocar de manera inapropiada a otra bailarina en un club de streaptease de Amsterdam.

"[Lizzo] comenzó a invitar a sus bailarines a turnarse para tocar a los artistas desnudos, atrapar los consoladores lanzados desde las vaginas de los artistas y comer plátanos que sobresalían de las vaginas de los artistas. Tras esto, comenzó a presionar a Arianna Davis para que tocara los senos de una de las mujeres desnudas", reza el texto, que contiene acusaciones todavía más explícitas sobre las circunstancias

Las acusaciones de las supuestas víctimas, Arianna Davis, Crystal Williams y Noelle Rodríguez, van más allá y son todavía más concretas.

Una lista que ha difundido el citado medio y que se vuelto viral en las redes sociales, donde el nombre de la acusada copa los primeros puestos de tendencias. Su coreógrafa, Shirlene Quigley, también ha sido señalada y acusada de "intentar convertir a los bailarines a su religión" y "burlarse de ellos por haber tenido sexo prematrimonial".

Lizzo, acusada de:

Hacer trabajar demasiado a los bailarines, obligándoles a llevar a cabo un ensayo "insoportable" de 12 horas. Aquellos con los que estaba "insatisfecha" serían despedidos y enviados a casa.

Despedir a una bailarina tras defenderse de la insinuación de que el grupo bebía antes de las actuaciones.

Hacer un comentario "ligeramente velado" relacionado con el aumento de peso de una bailarina y luego despedirla por grabar una reunión mientras sufría una afección ocular.

y luego despedirla por grabar una reunión mientras sufría una afección ocular. Obligar a una bailarina a tocar el pecho de una mujer en un club de striptease a pesar de que la bailarina se opuso.

en un club de striptease a pesar de que la bailarina se opuso. Hacer trabajar a sus bailarinas en un bar de cabaret nudista sin revelar los detalles de la actuación.

Arianna y Crystal se unieron al cuerpo de baile de Lizzo en 2021 para participar en el programa Watch Out for the Big Grrrls y más tarde fueron despedidas.

Noelle Rodríguez fue contratada en el mismo año para participar el videoclip de Rumors y presentó su renuncia a principios de 2023.