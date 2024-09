Lola Índigo estalla contra las críticas: "Me da mucha pena"

Las figuras públicas, cuando alcanzan una fama considerable, reciben cientos de comentarios sobre su vida personal, su físico... Y Lola Índigo ha decidido que está harta de que opinen sobre su cuerpo, y así lo ha reflejado en unos mensajes publicados en su cuenta de Threads.

"Veo algunos comentarios sobre mi cuerpo en TikTok y me da mucha pena que la gente tenga tantos complejos como para decir esas cosas sobre los demás", ha comenzado diciendo.

"Me encanta poder comer lo que me da la gana, hacer el deporte que me gusta y ponerme la ropa que me hace sentir bien en el escenario enseñando lo que me apetezca", ha añadido antes de confesar que ahora se siente mejor que nunca con su físico.

"Me encanta mi cuerpo, me encanta mi celulitis y cada día estoy más buena, o así lo pienso yo, que es lo que más me importa", ha concluido, añadiendo unos emoticonos con corazones.

No es la primera vez que Lola Índigo habla sobre su físico

A mediados de junio, Lola Índigo se quedó impactada ante una fotografía suya de antes de 2017, y sintió la necesidad de aclarar que en aquel momento no estaba bien de salud.

"Me quede un poco en shock al ver esta foto y me gustaría decir que este no era mi estado físico normal, que no estaba bien física ni mentalmente y que estoy agradecida de haberme curado y no querer cumplir ningún canon de belleza más que el que tengo por naturaleza, estar sana y ser feliz", escribió en X (antes Twitter).

Y mandó un bonito mensaje de apoyo a sus seguidores: "Un abrazo fuerte si estás leyendo esto y estás en tu lucha por el amor a ti misma".