Lola Índigo, en "shock" por una imagen suya de más joven: "Este no era mi estado físico normal"

Lola Índigo siempre ha sido muy clara con los trastornos alimenticios que sufrió por no verse físicamente como quería y no tener amor propio. La cantante y bailarina apuesta por la trasparencia en este tema que les afecta en demasiadas ocasiones a las mujeres, y más si se dedican a una profesión como la música y la danza.

Y el último apunte que ha hecho al respecto la de Granada ha llegado de la mano de una fotografía suya de cuando era más joven. Hace unos días, un fan de la cantante de La Santa recuperaba un cartel que hizo para apoyarla cuando participó en Operación Triunfo 2017, con una imagen de ella más pequeña.

En un primer momento, Lola Índigo se emocionó y agradeció el apoyo, pero al día siguiente fue tajante con la imagen que vio de sí misma en un estado físico que no reflejaba la realidad.

"Ayer me quede un poco en shock al ver esta foto y me gustaría decir que este no era mi estado físico normal", revindicó la cantante a través de X (antigua Twitter).

Así, la autora de Ya no quiero ná insistió: "No estaba bien física ni mentalmente y que estoy agradecida de haberme curado y no querer cumplir ningún canon de belleza más que el que tengo por naturaleza, estar sana y ser feliz".

Palabras de apoyo

Su mensaje acababa con unas palabras de apoyo a todas las que sufren una situación complicada: "Un abrazo fuerte si estás leyendo esto y estás en tu lucha por el amor a ti misma".