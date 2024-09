Lola Índigo sufre un accidente en mitad de un concierto: "Tenía mucho dolor"

Los conciertos de Lola Índigo son muy exigentes por la combinación entre danza y cante que protagoniza todos sus espectáculos. Porque ella no solo es cantante; también es bailarina.

Esto ha provocado que la artista haya sufrido un pequeño accidente físico durante el espectáculo que ha celebrado este sábado 31 de agosto en el Negrita Music Festival (Santander). Se trata de su antepenúltimo concierto antes de terminar la gira en el Santiago Bernabéu, con todas las entradas vendidas.

Lola Índigo ha explicado a través de sus redes sociales lo ocurrido. En concreto, lo ha hecho desde su perfil de Threads, donde comparte mensajes más personales con sus seguidores después de abandonar X (antes Twitter).

"Chicas, hoy en medio del concierto me ha dado un pinzamiento del lumbar y mi road manager, que también es fisio, me ha pegado cuatro apretones en el memories para que siguiera el concierto", ha contado antes de reconocer que ha tenido mucha suerte por que el accidente no haya sido excesivamente grave.

"Y gracias, Santander, porque tenía mucho dolor y habéis sido tan chulos que me lo he pasado increíble", ha zanjado.