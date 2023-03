Lola Índigo habla de su mayor traición personal y la presión del trabajo: "Quería saltar de un avión"

Lola Índigo se ha hecho a sí misma. Esta es la deducción más acertada que podemos tener si hacemos un objetivo repaso por su trayectoria: la escuela de baile de Fama, meses de formación y trabajo en Japón y después Operación Triunfo, el concurso que la dio a conocer a nivel masivo.

Fue la primera expulsada pero en estos seis años que han pasado ha conseguido mayor proyección que incluso algún finalista de la edicicón. Su primer disco, La Niña de la Escuela, la consagró como una artista más allá de los hits. El próximo mes de mayo despierta El Dragón, su nuevo LP, pero no ha sido fácil llegar hasta aquí.

Un final de 2022 traumático: la muerte de su abuela y una gran traición

Aunque nació en Madrid, se crió en Huétor Tajar, un pueblecito de Granada al que siempre regresa cuando su estabilidad se tambelea. Así lo cuenta en su entrevista con Cosmopolitan, revista cuya portada protagoniza junto a Ana Mena y Edurne.

El 2022 de Lola Índigo ha estado marcado por la tradición y la pérdida, algo que inevitablemente ha tenido consecuencias en su crecimiento personal. "Me ha dolido que me traicionen, pero gracias a ello, mis relaciones personales son ahora mucho más sanas", cuenta para el citado medio.

Para la artista es imprescindible rodearse de la gente adecuada para formar un entorno seguro. "He encontrado mi zona segura en mi grupo de amigos de siempre y también con la gente que trabajo. Estoy bien rodeada y creo que es la base para que un artista no se vuelva loco", reflexiona meses después de haber vivido una mala etapa respecto a las traiciones y deslealtades.

El miedo a la soledad la llevó a acercarse a personas que a largo plazo supo que no merecían la pena. "Me he agarrado a personas que no me hacían ningún bien o no eran mis amigos con tal de no estar sola, y mira que nunca me ha dado miedo estarlo. He sido nómada y me he recorrido el mundo por mi cuenta", rememora, aceptando que su sensación es que "ha sido una soledad más mental que física".

Todo estalló en su interior cuando a finales de 2022 tuvo que asumir dos duros golpes en su vida personal. Por un lado, la muerte de su abuela, y por otro, una traición muy dolorosa e irreconciliable. "He tenido un trauma muy heavy a finales de 2022, porque perdí a mi abuela y sentí la traición por primera vez. Pasé muy rápido de ser alguien superamistoso y confiado a tener una sensación de desconfianza brutal hacia todos los que estaban a mi alrededor", cuenta.

Su estabilidad se desmoronó y Mimi (como la llaman sus amigos) optó por volver a su pueblo de Granada para sanar su interior. La terapia también la ayudó a desinflar esa autoexigencia con su carrera musical. "Voy de vez en cuando. Yo recomiendo a la gente ir al psicólogo. Como la terapia, no hay nada. Pero yo me quité esa sensación de desconfianza volviendo a mi pueblo, a estar con la gente a la que le importo de verdad. Para mí, estar bien rodeada de amigos increíbles, que me soportan y aportan y con los que hablo mucho, es la clave. Y por fin creo que sé identificar a las personas que están aquí por Mimi (su verdadero nombre) y no por Lola Índigo", asegura.

Presión por hacer el mejor disco de su vida: "Quería saltar de un avión"

El Dragón es uno de sus personajes mitológicos preferidos. También es el título de su segundo disco de estudio, un trabajo con ritmos mucho más electrónicos que abre una nueva etapa musical en la carrera de la cantante.

Verá la luz este 2023 -la fecha todavía no se ha concretado- pero lo que sí se sabe es que El Dragón rugirá fuerte el 13 de mayo en el WiZink Center de Madrid y el 6 en Barcelona. Serán los conciertos más multitudinarios de su carrera.

Contiene once canciones, entre las que que previsiblemente se encuentren TikiTiki, su colaboración con Ptazeta, Corazones Rotos, su unión a Luis Fonsi, sin olvidar ANIMAL, el primer adelanto confirmado. El proceso de creación y composición del dico no ha sido facil.

La propia artista confesaba a Cosmopolitan que escribir y grabar precisamente la canción que da título al disco, El Dragón, ha sido una de las tareas más difíciles.

"Entonces se me pasaba por la cabeza saltar desde un avión, así que muy bien no estaba. Sufría ansiedad, me estaban pasando muchas cosas y me sentía muy presionada desde muchos lugares diferentes. Tenía que hacer el mejor disco de mi vida y no había opción", comentaba.

A esta presión por obtener los mejores resultados se unió un momento personal complicado. Pero sacó fuerzas de la adversidad y desenterró sus traumas para darles aire fresco y sanarlos poco a poco. "Además, en ese momento compartía una relación con una persona que me demandaba mucha atención, y no de la mejor manera. También hablo un poco de mi anorexia en la canción, de cómo me miro al espejo y no me reconozco o no me perdono lo que me hice en su momento. Canto sobre cómo me juzgo a veces, o de la espinita que siempre me queda porque en ocasiones me sigo sin gustar a mí misma. Hablo de mi madre, que es a quien siempre recurro cuando ya estoy desesperada", reflexiona.