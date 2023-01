Escucha 'Corazones rotos', la canción de Lola Indigo y Luis Fonsi

Corazones rotos, la primera colaboración de Lola Indigo y Luis Fonsi, ya está aquí.

La cantante de Granada y el artista de Puerto Rico han estrenado este viernes 6 de enero el single, que ha llegado acompañado de un videoclip protagonizado por los dos cantantes.

Esta colaboración nace de la conexión natural entre la artista granadina y el puertorriqueño, que han compartido muchos momentos este 2022, entre ellos su paso por La Voz, programa al que su unió Lola Índigo como asesora del equipo de Luis Fonsi. El artista ha dicho de Mimi que es energía positiva, frescura y una gran profesional que ha construido una carrera solida en tiempo récord.

Lola Índigo, que lanzó su primera canción (Ya no quiero ná) en 2018, anunció la publicación de Corazones rotos el tema el pasado 28 de diciembre al compartir en redes un vídeo cantando parte del estribillo. Unos días después le puso fecha, publicó la portada y anunció también que sería una colaboración con el puertorriqueño.

La portada refleja el espíritu de la canción, cuya letra defiende que es posible curar un corazón roto. Así, esa foto de portada se inspira en el kintsugi, es una técnica de origen japonés para pegar la cerámica rota con barniz y decorarla con líneas doradas para cubrir las grietas.

Esas luces de colores pa tu mal de amores

Hoy eres mi super estrella

Pide al DJ tus canciones

Yo te doy razones pa que te olvides de ella

Una canción del disco 'El dragón'

Corazones rotos forma parte de El dragón, el tercer disco de Lola Índigo que saldrá a lo largo de 2023 y que llevará a la cantante de nuevo al WiZink Center de Madrid y al Palau Sant Jordi de Barcelona. La cantante ha confirmado sendos conciertos para el 6 y el 13 de mayo respectivamente.

El disco esconde una historia personal detrás, que Lola Indigo explicó durante una visita a El Hormiguero. "Para mí el dragón simboliza el futuro en lo que me quiero convertir", explicó a Pablo Motos sobre este disco que lleva a la época en la que Mimi vivía en China.

"Un amigo maravilloso, que fue el que me llevó a trabajar allí, me dijo 'el sueño de mi vida es tener unas alas muy grandes para arropar a toda la gente que yo considero que es buena y que tiene talento'. Y a mí eso se me quedó aquí", contó la cantante antes de añadir: "Y como todos mis proyectos han girado en torno a darle oportunidades a mis colegas, me sentí dragón".

El dragón cierra la trilogía personal de Lola Índigo, reveló ella misma en una entrevista en Europa FM. "Akelarre fue el presente mío en ese momento, de cómo yo estaba empezando en todo esto y tenía que definir cómo soy yo y cómo es mi sonido. La niña es como la nostalgia, tirando para los sonidos de los 2000 y hablando del instituto. Y el nuevo es como el futuro, es mi trilogía personal", explicó sobre este trabajo que aún no tiene fecha exacta de lanzamiento.

La letra de 'Corazones rotos' de Lola Índigo y Luis Fonsi

Yo sé que te lo gastas todo en alcohol

Para sentirte mejor

El corazón se empeña en recordar

Lo que la mente borró

Y sobre la mesa, latas de cerveza

Todas las promesas que te hizo

Si me das luz verde, ella se lo pierde

Todo nos bebemos hasta que no te acuerdes

Esas luces de colores pa tu mal de amores

Hoy eres mi super estrella

Pide al DJ tus canciones

Yo te doy razones pa que te olvides de ella

Nunca me equivoco

Te embobas siempre mirando su foto

Si estás serio yo lo noto

Tirita pa los corazones rotos

Ya lo sé baby que estás triste

Pero un corazón roto se arregla

Estás cansada de falsas ilusiones

No hay nadie que la comprenda

De tanto ponerte mi abrigo

Siento algo cuando te miro

Mami, no es el vino

Es lo que tú y yo somos y lo que vivimos

Esas luces de colores pa tu mal de amores

Hoy eres mi super estrella

Pide al DJ tus canciones

Yo te doy razones pa abrir otra botella

Nunca me equivoco

Te embobas siempre mirando su foto

Si estás serio yo lo noto

Tirita pa los corazones rotos

Yo sé que te ha dolido

Te dejó esperando lo prometido

Ya no eres de ella, se acabó el lio

No te asustes, tampoco mío

Yo sé que te ha dolido

Te dejó esperando lo prometido

Ya no eres de ella, se acabó el lio

No te asustes, tampoco es mío

Por fuera no se te ve

Pero estás rota y yo lo sé

Pon de tu parte

Que esto es pa arreglarte

Sabes que nunca me fui

Cada día tras de ti y ahora hay chance

Y sobre la mesa, latas de cerveza

Todas las promesas que te hizo

Si me das luz verde, ella se lo pierde

Todo nos bebemos hasta que no te acuerdes

Esas luces de colores pa tu mal de amores

Hoy eres mi super estrella

Pide al DJ tus canciones

Yo te doy razones pa que te olvides de ella

Nunca me equivoco

Te embobas siempre mirando su foto

Si estás serio yo lo noto

Tirita pa los corazones rotos

Esas luces de colores pa tu mal de amores

Hoy eres mi super estrella

Pide al DJ tu canciones

Yo te doy razones pa que te olvides de ella