Lucas Vidal: familia vinculada a la música, ganador del Goya y el Emmy e incluido en Forbes

A pesar de tener solo 40 años (nació en 1984), Lucas Vidal ha conseguido situarse como uno de los profesionales de la música españoles más destacados del mundo.

Familia vinculada a la música

Su relación con este arte viene determinada por su herencia familiar, ya que su abuelo fue fue el fundador de la discográfica Hispavox en 1953, una de las más destacadas de la época en nuestro país, y su madre era prima de Zenaida y Yury Yanowsky, primera bailarina del Royal Ballet durante años y miembro destacado del Boston Ballet respectivamente.

Ese vínculo no tardó en generar en Lucas Vidal una dedicación, primero aprendiendo a tocar la flauta travesera con siete años y, posteriormente, ingresando en Berklee College of Music de Boston.

En esta prestigiosa escuela es donde consigue una beca para cursar la doble titulación de Música para Cine y Composición, siendo el estudiante más joven de la historia del centro en componer y grabar una banda sonora orquestal para Cathedral Pines, su primera película, por la que se llevó los dos premios más importantes de la institución educativa y graduándose con mención Magna Cum Laude.

Premio Emmy y Goya

Desde entonces, y tras pasar por la Juilliard School of Music, la carrera de Lucas Vidal no ha dejado de conquistar éxitos. En 2009 el músico decide mudarse a Los Ángeles, donde comienza a entrar en el circuito de Hollywood como la banda sonora de Fast and Furious 6 o producciones en las que colabora con intérpretes como Bruce Willis, Sigourney Weaver o John Cusack.

Además, es durante su etapa norteamericana cuando se hace con un Emmy por la composición del tema musical de la ESPN de cara a la celebración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016.

Unos reconocimientos que, en un tiempo en el que el compositor vivía a caballo entre Madrid y Los Ángeles, le abren la puerta al cine español y compone, junto a Pablo Alborán, el tema principal de Palmeras en la nieve y la banda sonora del film Nadie quiere la noche, obras por las que ha recibido sendos premios Goya.

Además, su última aventura son sus producciones basadas en la música electrónica orquestal, combinando magistralmente elementos de ambos estilos.

Incluido en Forbes y Embajador de la Marca España

Con esta carrera, no es de extrañar que la revista Forbes le haya consiederado como uno de los 100 españoles más influyentes en el extranjero y que las autoridades hayan decidido que Lucas Vidal sea embajador de la Marca España, el proyecto institucional que potencia la expansión de nuestro país a través de profesionales de sobrado prestigio.