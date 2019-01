Luis Fonsi revoluciona Instagram con su parecido con la madre de Milhouse

Desde que empezaron las audiciones a ciegas de 'La Voz' Luis Fonsi ha demostrado ser uno de los coaches más divertidos de esta edición. Su sentido del humor y su rápidas ocurrencias hacen que programa tras programa no podamos parar de reír.

Y no solo en el programa. El puertorriqueño se ha unido al #10yearschallenge donde, en teoría, debes poner una foto tuya de hace 10 años y otra actual en la misma pose con la que se ha quedado con todos sus seguidores.

Con una media melena tras las orejas a la altura de la mandíbula, gafas, camisa y corbata, la imagen de Luis Fonsi no tiene nada que ver con su look actual, mucho más moderno y desenfadado. Pero no ha sido así como ha mostrado su foto de ahora, sino con una de la cara de la madre de Milhouse, el popular personaje de Los Simpson.

"Pasan los años pero el flow sigue intacto", escribe divertido mostrando su 'parecido razonable'. Famosos como Alejandro Sanz, Zion o Antonio José no han podido resistirse a comentar la publicación con emoticonos llorando de risa.

A pesar de su fama mundial, de momento Luis Fonsi no ha hecho ningún cameo en la conocida serie como si que han hecho otros cantantes. Aunque no nos extrañaría que el artista Stefano Monda, especialista en "simpsonizar" famosos, lo haga con el puertorriqueño como ha hecho con Justin Bieber y Hailey Baldwin, Los Beckham o artistas latinos como Maluma, Sebastian Yatra u Ozuna, entre muchos otros.